Debut liguero en casa del Súper Agropal Palencia

El Pabellón Municipal de Deportes se engalana este viernes (21 horas) para acoger el primer partido oficial del Súper Agropal Palencia como local de la ... temporada. Tras el estreno en Mallorca, con victoria y remontada incluida tirando de carácter, los de Natxo Lezkano afrontan su segundo compromiso de la temporada ante el Grupo Caesa Seguros Cartagena CB. Lo harán tras conocer el jueves a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa España, en un sorteo que no deparó demasiado suerte al tener que visitar al Fibwi Palma el 21 ó 22 de este mes. Un desplazamiento importante con el que no se contaba.

El Súper Agropal Palencia debuta en casa después de quitarse los nervios del debut con victoria. Con más confianza, con algún problema físico y con muchas ganas de reencontrarse con la afición. «Para mí es fundamental hacernos fuertes en casa. Es una Liga donde ganar fuera cuesta mucho y hay que bajar al barro en pistas como nos sucedió la jornada anterior. En casa tenemos que ser muy fuertes. Tenemos la ventaja de tener este pabellón y esta afición. Meter todos los días 5.000 aficionados con el ambientazo que hay, debe ser un aliciente. Sentirnos cómodos en esa circunstancia, liberarnos de la tensión, disfrutar y hacer disfrutar a nuestra gente», expone Natxo Lezkano.

Enfrente este viernes estará el Grupo Caesa Seguros Cartagena de Félix Alonso. La gran revelación de la pasada campaña, que ha cambiado de entrenador y cuenta con algunas caras nuevas. El equipo cartagenero arrancó también el curso con victoria y buscará sumar la segunda en el Pabellón Municipal de Deportes. «Es un equipo que el año pasado hizo muy buena temporada. Conserva algunos jugadores del curso pasado, con experiencia en la categoría, y otros nuevos que van a tener un buen impacto. Hicieron un buen partido, con altos y bajos, en la primera jornada. Vendrán a intentar dar la sorpresa, entre comillas, y vamos a ver si somos lo suficientemente sólidos y podemos hacer un partido más completo», analiza Lezkano.

La adaptación de las nuevas piezas debe ser cada vez una preocupación menor para el técnico vasco. Mladen Armus dejó muy buenas sensaciones y, poco a poco, los interiores están adaptándose al equipo después de perderse gran parte de la pretemporada. «Chema ha tenido problemas físicos y para mi ha sido el MVP de la pretemporada. Nos ha permitido ser competitivos ante la ausencia de Ugochukwu y de Armus. El hecho de que no pudieran trabajar al ritmo del resto y de llegar tarde, hace que esa integración se esté produciendo ahora. Armus dio el otro día un paso adelante y está entrenando muy bien, cada día se encuentra más cómodo. En el caso de Ugochukwu, va un poco más lento y vamos a ver si el conocimiento de la Liga que tiene y su nivel físico va incrementándose para que nos ayude cada día un poco más», concluye Lezkano.

El club anunció el jueves la salida de Pablo Hernández. El alero gallego regresaba a la disciplina morada hace menos de un mes para reforzar la pretemporada de los de Natxo Lezkano. Un efectivo más para paliar las bajas tanto en los entrenamientos como en amistosos.

El acuerdo entre ambas partes incluía en principio la estancia del jugador durante los meses de septiembre y octubre, aunque finalmente el jugador se ha desvinculado antes de ese plazo para «emprender nuevos proyectos», según señala el comunicado oficial del club.