Wintering lanza a canasta en el primer partido de liga ante el Palmer Basket. Agencia Lof-Miquel Borras

Debut liguero en casa del Súper Agropal Palencia

Los de Natxo Lezkano reciben al Cartagena en su primer partido en el Pabellón Municipal de Deportes con la afición como gran aliada

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:39

Comenta

El Pabellón Municipal de Deportes se engalana este viernes (21 horas) para acoger el primer partido oficial del Súper Agropal Palencia como local de la ... temporada. Tras el estreno en Mallorca, con victoria y remontada incluida tirando de carácter, los de Natxo Lezkano afrontan su segundo compromiso de la temporada ante el Grupo Caesa Seguros Cartagena CB. Lo harán tras conocer el jueves a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa España, en un sorteo que no deparó demasiado suerte al tener que visitar al Fibwi Palma el 21 ó 22 de este mes. Un desplazamiento importante con el que no se contaba.

