Los jugadores saludan a los alumnos de Maristas en el patio del colegio, con el autobús de fondo. Marta Moras

El Súper Agropal, embajador turístico de Palencia con su autobús oficial

La Diputación extiende la campaña 'Turismo con Pe' al vehículo oficial del equipo, que viajará por España con el lema 'Pasión por el Parqué, con PE'

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:50

Comenta

El colegio Maristas ha sido el escenario elegido para la puesta de largo del nuevo autobús del Súper Agropal Palencia, que a partir de esta ... temporada recorrerá toda la geografía española convertido en embajador turístico de la provincia. Bajo el lema «Pasión por el Parqué, con PE», la Diputación de Palencia ha lanzado su nueva campaña de promoción 'Turismo con P', en colaboración con el club morado, que ha cedido su vehículo oficial para esta iniciativa.

