El Súper Agropal, embajador turístico de Palencia con su autobús oficial

El colegio Maristas ha sido el escenario elegido para la puesta de largo del nuevo autobús del Súper Agropal Palencia, que a partir de esta ... temporada recorrerá toda la geografía española convertido en embajador turístico de la provincia. Bajo el lema «Pasión por el Parqué, con PE», la Diputación de Palencia ha lanzado su nueva campaña de promoción 'Turismo con P', en colaboración con el club morado, que ha cedido su vehículo oficial para esta iniciativa.

El vehículo, cedido por el club a la Diputación de Palencia para la campaña turística 'Turismo con P', será además la imagen itinerante de la provincia por toda España bajo el lema 'Pasión por el Parqué, con PE'. «Es un autobús diseñado para que viaje el equipo y hacer algo de promoción de Palencia. Diputación es quien ha colaborado con nosotros, cuenta con un diseño muy bonito y queremos eso, representar a Palencia y provincia por toda la geografía nacional», explicó el presidente del club, Gonzalo Ibáñez, quien subrayó la importancia de recuperar una imagen de club que en los últimos años se había perdido.

La intervención de la presidenta de la Diputación subrayó el carácter simbólico de un autobús que no es solo un medio de transporte para el equipo, sino también una carta de presentación de la provincia allá por donde viaje el Súper Agropal Palencia. Un vehículo que, además de acompañar al conjunto morado en sus desplazamientos ligueros, servirá para proyectar la imagen de Palencia y de su gente en cada parada del camino, reforzando ese vínculo entre deporte, territorio y afición que distingue al club. «Queremos transmitir que Palencia es un lugar donde pararse, perderse, encontrar la paz, disfrutar del paisaje y donde siempre hay una sonrisa para recibir al viajero, todo eso es Sentimiento Palentino. Solo podemos dar las gracias al club por su buen hacer, a los jugadores por apostar por Palencia y a todos los que hoy, desde un patio de colegio, nos hacen soñar con la ACB», expuso la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

La llegada de la plantilla fue el momento más esperado. Los jugadores descendieron del nuevo autobús directamente en el patio del colegio, convirtiéndose en una grata sorpresa para los escolares. Una unión entre el primer equipo y los orígenes del club, con la ilusión de que algunos de esos niños puedan estar en el futuro al otro lado de la fotografía, como protagonistas en el primer equipo.

Tras la presentación y las palabras de las instituciones, los jugadores desfilaron entre los pequeños, chocando manos, firmando balones, cuadernos o camisetas y regalando sonrisas en una jornada inolvidable para los más pequeños.

Los jugadores desfilaron entre los escolares de Maristas, chocando manos, firmando balones, cuadernos o camisetas

El estreno deportivo del Súper Agropal ha sido inmejorable. Victoria a domicilio el pasado domingo ante el Palmer Basket Mallorca en el debut oficial de la temporada. Ahora, el equipo de Natxo Lezkano se prepara para su primer partido en casa, este viernes (21:00 horas) en el Pabellón Municipal, frente al Grupo Caesa Seguros FC Cartagena, un encuentro que la afición palentina espera con expectación.

El nuevo autobús, que acompañará al equipo en sus desplazamientos, entrará en escena por primera vez en la tercera jornada. Será el sábado 11 de octubre en Torrelavega, donde el conjunto morado se medirá al Grupo Alega Cantabria (19:00 horas).

Sanción de Lezcano

Por otro lado, Gonzalo Ibáñez también se refirió a la sorpresiva sanción del técnico Natxo Lezkano, que le impidió sentarse en el banquillo en el estreno liguero y lo continuará haciendo durante este primer mes de competición. «Es una sanción que tiene de hace tiempo y no podemos decir más. A cumplirla y sin comentarios al respecto», zanjó el presidente. Se trata de una sanción impuesta por el Consejo Superior de Deportes con motivo de uno de los tiempos muertos del técnico en el partido donde debutó con Movistar Estudiantes la temporada pasada. Fue el pasado mes de marzo en un partido ante el Monbus Obradoir cuando los colegiales perdían 70-63 y el entrenador del Movistar Estudiantes solicitó un tiempo muerto para espolear a sus pupilos. «Eh, no podemos salir a la pista y correr como mariquitas», dijo Lezkano a sus jugadores para recriminarles una supuesta actitud indolente. El propio Natxo Lezkano pidió disculpas por sus palabras momentos después de acabar el partido a través de las redes sociales del club. «Quisiera expresar mis más sinceras disculpas por el comentario inapropiado que hice durante el partido de hoy. Fue un momento de tensión y no fue mi intención ofender a nadie. Lamento profundamente lo sucedido y reitero mis disculpas a todos», escribió.