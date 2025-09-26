El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Kamba, el miércoles en el Pabellón de Deportes. Adolfo Fernández

Mathieu Kamba, capitán del Súper Agropal Palencia

«El objetivo es volver a la Final Four y pelear por todo»

El jugador canadiense-congoleño arranca la temporada después de superar una larga lesión y con la ambición intacta

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:55

La Primera FEB vuelve a escena este fin de semana y el Súper Agropal Palencia arranca el curso con la ilusión renovada, tras un verano ... de cambios en el banquillo y varias incorporaciones en materia de fichajes. La salida de Luis Guil pilló por sorpresa a todo el club, que reaccionó rápidamente para apostar por el regreso de Natxo Lezkano para ponerse al frente del proyecto. El técnico de Portugalete fue el encargado de terminar de confeccionar una plantilla competitiva que espera poder pelear por todo esta temporada. El bloque morado afronta un nuevo desafío en una categoría cada vez más exigente, con clubes que han apostado fuerte en la confección de sus plantillas como Estudiantes, Coruña o Monbus Obradoiro. La primera piedra en el camino para los de Natxo Lezkano será el Palmer Basket Mallorca, el domingo a las 18 horas. Una primera prueba para medir el nivel de un conjunto palentino que ha firmado una gran pretemporada tanto en sensaciones como en resultados.

