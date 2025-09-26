«El objetivo es volver a la Final Four y pelear por todo»

La Primera FEB vuelve a escena este fin de semana y el Súper Agropal Palencia arranca el curso con la ilusión renovada, tras un verano ... de cambios en el banquillo y varias incorporaciones en materia de fichajes. La salida de Luis Guil pilló por sorpresa a todo el club, que reaccionó rápidamente para apostar por el regreso de Natxo Lezkano para ponerse al frente del proyecto. El técnico de Portugalete fue el encargado de terminar de confeccionar una plantilla competitiva que espera poder pelear por todo esta temporada. El bloque morado afronta un nuevo desafío en una categoría cada vez más exigente, con clubes que han apostado fuerte en la confección de sus plantillas como Estudiantes, Coruña o Monbus Obradoiro. La primera piedra en el camino para los de Natxo Lezkano será el Palmer Basket Mallorca, el domingo a las 18 horas. Una primera prueba para medir el nivel de un conjunto palentino que ha firmado una gran pretemporada tanto en sensaciones como en resultados.

En el centro de ese proyecto aparece Mathieu Kamba. El capitán canadiense-congoleño ha regresado durante la pretemporada, después de una larga lesión que le obligó a parar en seco y lo hace con la misma ambición que lo ha caracterizado desde su llegada a Palencia. Referente dentro y fuera de la cancha, afronta este debut liguero con la convicción de que el equipo está preparado para competir desde el primer día y con un objetivo claro, «volver a la Final Four y pelear por todo».

–Este fin de semana empieza la Primera FEB. ¿Cómo llega el equipo a este inicio de Liga?

–Creo que el equipo está preparado. Esta temporada hay muchos clubes que han invertido mucho dinero en confeccionar las mejores plantillas posibles, así que va a ser un año difícil. Nosotros tenemos la ventaja de mantener gran parte del bloque del curso pasado y eso nos da una dinámica diferente a la de otros equipos. La pretemporada ha sido muy buena, aunque eso no garantiza nada. Puedes firmar una mala pretemporada y luego tener una gran liga regular. Lo importante será ser constantes en nuestro trabajo. Estoy convencido de que será una temporada buena e interesante.

–En lo personal, regresó contra Valladolid después de una larga lesión. ¿Cómo está para este debut liguero?

–Me siento al cien por cien. Ha sido un proceso muy largo, de ir poco a poco, pero cada día en los entrenamientos intento dar un paso más. Sé que no voy a ser LeBron James o Michael Jordan nada más volver porque vengo de una lesión grave y recuperar la forma lleva tiempo. Mientras siga trabajando, estaré bien. Estoy emocionado por este primer partido, además contra Marco Justo, que fue nuestro entrenador en la ACB, y frente a un excompañero como Lucas N'Guessan. Me siento listo para contribuir en lo que haga falta: rebotear, anotar o lo que Natxo me pida.

–El verano trajo consigo un cambio de entrenador. ¿Qué ha cambiado con la llegada de Natxo Lezkano?

–Tuve a Natxo en Oviedo hace cuatro años, antes de venir a Palencia. Así que lo conozco más o menos. Tobias también lo conoce porque lo tuvo en Andorra. Es simplemente el encuentro con un estilo de entrenamiento diferente. Lo importante es que el equipo se adapte y esté cómodo con su forma de trabajar. La salida de Luis Guil fue un shock para todos, pero llegó otro gran entrenador. La plantilla está lista para competir y seguir la línea que nos marque Natxo.

Banquillo «La salida de Luis Guil fue un shock para todos, pero llegó otro gran entrenador»

–Vuelve a compartir la capitanía con Chema y Manu. Con tantas renovaciones, ¿ayuda a gestionar el grupo?

–Sí, claro. Somos gente que ya nos conocemos dentro y fuera de la cancha, hacemos muchas actividades juntos y eso da una ventaja en la química del grupo. No tienes que preocuparte de cómo encajará alguien nuevo. Por eso estamos todos ilusionados. El año pasado en la 'Final Four' tuvimos una gran oportunidad que dejamos escapar. Este año es un nuevo comienzo, con nuevas metas y un nuevo enfoque. Ojalá podamos volver a estar ahí.

–¿Cómo han encajado los nuevos fichajes?

–Creo que bien. A Madsen las lesiones le condicionaron la pretemporada, pero ya está de vuelta. El resto, tanto Ingus, Álvaro y Stephen se han integrado muy rápido. Eso se debe a que el grupo está formado por buenas personas y eso facilita que todos se sientan parte del equipo más rápido.

Lesión «Me siento al cien por cien. Ha sido un proceso muy largo, pero cada día intento dar un paso más»

–El estreno será ante un recién ascendido. ¿Existe el riesgo de exceso de confianza?

–No lo creo. En esta Liga cualquiera puede ganar a cualquiera. Es verdad que es un recién ascendido, pero seguro que está preparados para competir duro. Nunca hay que subestimar a nadie. Lo que nos repetimos antes de los partidos es que debemos respetar a todos. Si están en esta competición, es por algo. Nosotros tenemos que dar siempre lo mejor. Será un buen inicio medirnos fuera de casa en esta primera jornada para comprobar de qué estamos hechos.

–De cara a esta nueva e ilusionante temporada, ¿cuál es el objetivo del equipo?

–El objetivo del equipo es llegar a la 'Final Four'. Clasificarnos durante la temporada regular para los 'play-off', llegar a la 'Final Four'y luego hacer lo que sea necesario, porque cuando estás ahí, un partido te separa de ganar o perder. Así que sí, el objetivo es, obviamente, llegar primero a los 'play-off' y competir. Tener el mejor récord posible y, a partir de ahí, que pase lo que pase. Creo que en la 'Final Four' tendríamos una buena oportunidad.