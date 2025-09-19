Victoria del Súper Agropal Palencia en Oviedo para despedir la pretemporada

Punto y final a otra pretemporada para el Súper Agropal Palencia, y con victoria. Los de Natxo Lezkano cerraron estas semanas de preparación con su ... última prueba con triunfo ante el Alimerka Oviedo. El conjunto palentino logró este viernes recuperar las buenas sensaciones tras la derrota entre semana en el amistoso solidario ante el Valladolid y doblegar a un rival de Primera FEB. Un excelso último cuarto donde brilló especialmente el acierto exterior y el rebote ofensivo permitió al conjunto morado sumar su quinta victoria en esta pretemporada. Los mejores fueron Adam Kunkel y Alec Wintering, con 23 y 16 puntos respectivamente. Solvente triunfo que confirma el buen tono del equipo antes de afrontar la primera semana de temporada oficial y debutar el próximo sábado 28 frente al Palmer Basket Mallorca de Marco Justo.

Alimerka Oviedo Parham (6), Lobaco (14), Copes (14), Shelist (13) y Cosialls (7). También jugaron Duscak (5), Hermanson (15), Nwaokorie (5) y Faure (12). 91 - 97 Súper Agropal Palencia Jakovics (11), Kunkel (23), Oroz (4), Vrankic (2) y Ugochukwu (12). También jugaron Wintering (16), Borg (11), Manu Rodríguez (3), Kamba (6), Pablo Hernández (5), Armus (4) y Chema González (-). Parciales: 24-28, 24-22, 29-22 y 14-25.

Incidencias: Encuentro de pretemporada disputado en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

El encuentro comenzó con ritmo y alternativas para los dos equipos. El Súper Agropal Palencia fue mejor durante esos primeros compases liderado principalmente en la anotación por Adam Kunkel y de Ugochukwu. Los locales no se descolgaron en ningún momento del partido, pese a ir durante gran parte de ese primer cuarto por detrás en el marcador. La figura de Faure con seis puntos casi seguidos obligó a Natxo Lezkano a parar el partido a falta de poco menos de cuatro minutos para cumplir esos diez primeros de juego. Un tres más uno de Hermanson rubricaba las buenas sensaciones de los carbayones (20-17). Triples, de Kunkel y de Pablo Hernández, además de una acción de canasta y adicional de Wintering devolvían a Palencia el mando del partido. Todavía Kunkel anotaría la última canasta del cuarto para cerrar los primeros diez minutos con cuatro de ventaja para los de Lezkano (24-28).

El juego combinativo y el acierto exterior acompañaron al Súper Agropal Palencia durante los primeros compases del siguiente cuarto. Kunkel continuaba a lo suyo, mientras que Jakovics se sumaba a la fiesta primero anotando un triple y luego forzando una acción de tres lanzamientos libres (33-40). El Alimerka Oviedo logró mantenerse en el partido gracias a la insistencia de Faure en la pintura e incluso volvió a ponerse por delante tras dos triples consecutivos de Hermanson (46-45). El último minuto fue una vez más para el conjunto morado, que vistió de azul claro en su último encuentro de pretemporada, con Ugochukwu sumando los últimos puntos de la primera mitad para llegar al intermedio con 48-50 en el marcador.

El Alimerka Oviedo regresó del paso por vestuarios con un gran ritmo de juego y firmó un parcial de salida de 5-0 para recuperar la delantera. Llegó entonces uno de los momentos clave del choque. Duscak tuvo que abandonar la pista mareado y fue atendido en el banquillo con hielo, aunque no pudo regresar en lo que restaba de encuentro. Pese a tener una rotación todavía más corta, Oviedo vivió sus mejores momentos. Copes desde el triple obligaba a Lezkano a frenar el huracán carbayón (58-52). Kamba y Armus recortaban la diferencia a tan solo un punto. El acierto local reapareció de la mano de Hermanson y de Parham para llegar incluso a conseguir la máxima ventaja del partido, diez arriba para los ovetenses (73-63). Kunkel con dos triples seguidos fue clave para mantener con vida a los palentinos. Copes anotaba la última canasta del cuarto para afrontar los últimos diez minutos del choque con ventaja (77-72).

El inicio del último cuarto fue una master class del Súper Agropal Palencia. Dos más uno de Ugochukwu y triple de Kunkel en menos de un minuto para provocar el tiempo muerto de Javi Rodríguez (77-78). La puesta en escena morada no se quedó ahí, con el rebote ofensivo siendo clave para seguir castigando a un Alimerka Oviedo que tardó muchos minutos en acertar sobre el aro palentino. Armus, Jakovics y Borg conseguían la máxima renta del Súper Agropal, con diez puntos de colchón para los de Lezkano (77-87). Shelist con un tres más uno dio algo de esperanza al Alimerka Oviedo. Wintering y Kunkel fueron los encargados de certificar la victoria del Súper Agropal, mientras el técnico local era expulsado por dos faltas técnicas por protestar. Tras el último intercambio de tiros libres entre Ugochukwu y Hermanson, triunfo para los palentinos por 91-97.