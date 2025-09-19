El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Victoria del Súper Agropal Palencia en Oviedo para despedir la pretemporada

Ver 50 fotos

Victoria del Súper Agropal Palencia en Oviedo para despedir la pretemporada

Un solvente triunfo de los de Natxo Lezkano tras un gran último cuarto confirma el buen tono del equipo a una semana del debut liguero en Mallorca

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:50

Punto y final a otra pretemporada para el Súper Agropal Palencia, y con victoria. Los de Natxo Lezkano cerraron estas semanas de preparación con su ... última prueba con triunfo ante el Alimerka Oviedo. El conjunto palentino logró este viernes recuperar las buenas sensaciones tras la derrota entre semana en el amistoso solidario ante el Valladolid y doblegar a un rival de Primera FEB. Un excelso último cuarto donde brilló especialmente el acierto exterior y el rebote ofensivo permitió al conjunto morado sumar su quinta victoria en esta pretemporada. Los mejores fueron Adam Kunkel y Alec Wintering, con 23 y 16 puntos respectivamente. Solvente triunfo que confirma el buen tono del equipo antes de afrontar la primera semana de temporada oficial y debutar el próximo sábado 28 frente al Palmer Basket Mallorca de Marco Justo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  4. 4

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  5. 5

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  6. 6 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  7. 7 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  8. 8 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  9. 9

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  10. 10

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Victoria del Súper Agropal Palencia en Oviedo para despedir la pretemporada