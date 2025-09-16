La falta de ritmo pasa factura al Súper Agropal Palencia

El Súper Agropal Palencia no pudo mantener su pleno de triunfos esta pretemporada en su penúltima prueba antes del inicio del curso. Los de Natxo ... Lezkano pagaron cara su falta de intensidad y cayeron por la mínima en el amistoso solidario frente al CBC Valladolid. Los problemas del conjunto morado para frenar las constantes anotaciones en la pintura de los vallisoletanos fueron una de las principales causas de la derrota, además de la falta de ritmo mostrada por prácticamente todos los integrantes del equipo. Lo más positivo, la vuelta de Mathieu Kamba y de Ugochukwu tras sus respectivas lesiones, además de los 13 puntos de Tobias Borg en su segundo compromiso de pretemporada. La última parada será este viernes en Oviedo antes de afrontar la primera semana oficial de la temporada.

El encuentro arrancó con un ritmo más bajo de lo habitual durante esta pretemporada en el Súper Agropal Palencia. El carácter solidario del encuentro y contar con un rival de inferior categoría enfrente, sirvieron como relajante para el conjunto morado. Lo más destacado, el regreso de Mathieu Kamba desde el quinteto inicial. Intercambio de canastas inicial con el CBC Valladolid más entonado durante esos primeros compases. Ochi y Ordóñez provocaban el primer tiempo muerto del partido de Natxo Lezkano (8-14). Reaccionó el Súper Agropal con un triple de Jakovics, dos aciertos desde la personal del debutante en casa Ugochukwu y una bandeja de Xabi Oroz para situarse por delante en el marcador (16-14). El último minuto de cuarto fue nuevamente para los vallisoletanos, más activos e intensos sobre el parqué. Taiwo e Isern permitían a los de David Barrio cerrar los primeros diez minutos de juego con ventaja (19-22).

La reanudación apenas dispuso de novedades sobre la pista. Un Súper Agropal Palencia relajado controlaba, pese a ir por debajo, a un CBC Valladolid que estaba mostrando una gran imagen ante un equipo de superior categoría. Cinco puntos consecutivos de Haney permitían a los visitantes abrir un colchón de cuatro puntos, que rápidamente fue volteado por los de Lezkano con seis puntos de Jakovics (35-35). La intensidad del técnico vasco desde la banda fue contagiando al conjunto palentino, que mejoró notablemente en acierto y ritmo durante los últimos minutos previos al descanso. Un triple de Kunkel y dos aciertos de Jakovics desde la línea de tiros libres cerraban el primer tiempo con cinco puntos de margen para el Súper Agropal Palencia (50-45).

Durante el tiempo de descanso se sortearon las camisetas de ambos conjuntos, además de otros productos, siendo todo el dinero recaudado en favor de la Montaña Palentina tras los incendios. El paso por vestuarios le sentó mejor al Súper Agropal, con una defensa más intensa y ante un Valladolid más desacertado en ataque. Wintering y Ugochukwu mantenían los cinco puntos de ventaja en el marcador, aunque los visitantes no se despegaban en el marcador. Los de Natxo Lezkano mostraron su mejor cara hasta ese momento para, con un triple de Wintering y dos lanzamientos libres de Vrankic, poner un +8 en el electrónico (58-52). Los de David Barrio mantuvieron el pulso al choque y consiguieron incluso colocarse de nuevo a una distancia mínima gracias a Haney (63-60). En el último intercambio de canastas, fuerzas muy iguales para ambos equipos, cerrando el tercer cuarto con cuatro puntos arriba para Súper Agropal (70-66).

El inicio del último cuarto confirmó los peores augurios para los palentinos en cuanto a sensaciones. Una relajación excesiva y la falta de contundencia en la pintura –38 puntos de los visitantes en los tres primeros cuartos desde la pintura– permitió al CBC Valladolid equilibrar la balanza e incluso colocarse por delante. Hanna, con cinco puntos consecutivos, situaba a los vallisoletanos con tres de ventaja (72-75) y Natxo Lezkano paraba el crono a falta de seis minutos para el final. La entrada a pista de Vrankic dio aire a los palentinos con dos triples consecutivos. Pese a todo, el acierto vallisoletano continuó siendo superior y obligó al técnico morado a parar una vez más el choque a falta de 1:45 para el final con 81-85 para los visitantes. Cinco puntos de Tobias Borg hicieron soñar al Pabellón de Deportes con el triunfo en la recta final. Los palentinos dispusieron de la última posesión para ganar el choque, pero Manu Rodríguez no acertó en el triple ni Wintering pudo lanzar a tiempo tras el rebote, certificándose así la primera derrota de la pretemporada morada por un ajustado 86-87.