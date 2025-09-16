El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La falta de ritmo pasa factura al Súper Agropal Palencia

Los de Natxo Lezkano pierden por primera vez esta pretemporada en el amistoso benéfico ante el CBC Valladolid (86-87) en favor de la Montaña Palentina

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:53

El Súper Agropal Palencia no pudo mantener su pleno de triunfos esta pretemporada en su penúltima prueba antes del inicio del curso. Los de Natxo ... Lezkano pagaron cara su falta de intensidad y cayeron por la mínima en el amistoso solidario frente al CBC Valladolid. Los problemas del conjunto morado para frenar las constantes anotaciones en la pintura de los vallisoletanos fueron una de las principales causas de la derrota, además de la falta de ritmo mostrada por prácticamente todos los integrantes del equipo. Lo más positivo, la vuelta de Mathieu Kamba y de Ugochukwu tras sus respectivas lesiones, además de los 13 puntos de Tobias Borg en su segundo compromiso de pretemporada. La última parada será este viernes en Oviedo antes de afrontar la primera semana oficial de la temporada.

