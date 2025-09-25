«Palencia siempre va a formar parte de mi vida»

Adrián García González Palencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

Los caprichos del calendario de Primera FEB han determinado que los caminos del Súper Agropal Palencia y Marco Justo vuelvan a juntarse. Lo harán además en la primera jornada de la competición con el técnico grancanario al frente del Palmer Basket Mallorca. Este domingo, a las 18:00 horas, ambos equipos se verán las caras con la primera victoria de la temporada en juego. El conjunto mallorquín será el primer escollo para los de Natxo Lezkano en su andadura este curso por la categoría de plata del basket nacional, en un encuentro especial para Marco Justo al ser el primero ante los palentinos desde su paso por el conjunto morado.

El encuentro será «especial» en lo personal para Marco Justo. El técnico grancanario no esconde que será un duelo con un matiz distinto por su pasado al frente del conjunto palentino en la ACB. «Afronto este partido como podría afrontar cualquier otro, pero es cierto que tiene ese condicionante de mi pasado en Palencia y un toque especial», reconoce, aunque al mismo tiempo subraya que su prioridad está clara: «Intentas evadirte de todo lo que sea ese tipo de sentimientos para mantener el foco donde debes y saber que lo importante es el partido en sí».

La figura de Marco Justo quedará en la historia del club como el primer entrenador del Súper Agropal Palencia en dirigir al equipo en ACB. Un recuerdo que también sigue muy presente para el técnico. «Independientemente de cómo sucedieron las cosas, mi recuerdo de Palencia es muy bueno. Mi familia también guarda un gran recuerdo, no solo por cómo nos trataron en el club, sino por cómo nos acogió la ciudad. Mantenemos todavía amistad y relación con personas de allí, y siempre va a formar parte de nuestras vidas porque me permitió vivir algo que muy pocos pueden vivir: ser primer entrenador en ACB. Eso me lo dio Palencia y, más concretamente Urko, como director deportivo», subraya.

La suerte no quiso aliarse en ningún momento con aquel conjunto morado que rozó, en su debut en la ACB como local, tumbar a todo un FC Barcelona. Varias derrotas muy ajustadas en ese inicio de temporada fueron un lastre determinante para el proyecto morado. «Nuestro trabajo depende de los resultados. Da igual si pierdes de uno o de veinte. Es cierto que hubo algunos partidos como el del Barcelona, el de Manresa o el de Andorra... Nunca vamos a saber lo que hubiese pasado, ni siquiera llegando al de Manresa, únicamente con el del Barcelona. Yo con lo que me quedo es con lo que vivimos ese día en el Pabellón, cómo la gente se involucró, apretaron y pusieron a todo un Barcelona contra las cuerdas, perdiendo finalmente en la prórroga», recuerda.

La primera jornada de Primera FEB llega para ambos equipos después de una pretemporada complicada y atípica. El Eurobasket y las lesiones han estado presentes en ambos bandos durante estas últimas semanas. «Nosotros hemos tenido una preparación atípica y, por lo que he podido ver, no somos los únicos con molestias o ausencias. El Palencia también ha tenido alguna baja y la llegada tardía de Tobias Borg por el Eurobasket. Tienes que adaptarte y llegar lo mejor posible al inicio», analiza.

Justo conoce bien al conjunto morado y el nivel de la plantilla diseñada por Natxo Lezkano. «Tiene jugadores con muchos puntos y refuerzos de altísimo nivel, como Vrankic. Además de Kunkel, Tobias o Wintering, capaces de manejar el tempo y ser amenazas constantes. Conociendo a Natxo, querrán estar agresivos, intensos y sólidos en defensa. Para eso tendremos que estar preparados», advierte.

El Palmer Basket Mallorca afronta una temporada complicada a priori, al partir como recién ascendido. Marco Justo por su parte, tiene claras las bases de su filosofía, competir desde el día a día. «Para mí la clave es que nosotros estemos bien en nuestras cosas, con nuestra filosofía y centrados en lo que tenemos que hacer. Queremos competir los cuarenta minutos contra cualquier rival, con las normas muy claras», señala. Su objetivo sigue siendo sencillo y exigente al mismo tiempo. «Que cada entrenamiento sea un 1% mejor que el anterior. Eso nos dio tranquilidad la temporada pasada y nos marcó un camino», agrega.

Este verano también dejó para Marco Justo un capítulo inolvidable. El técnico grancanario fue el primer entrenador de la selección española sub 18 que conquistó el oro europeo en Belgrado, en una final de infarto ante Francia. «En aquel momento lo viví como algo increíble porque no parecía que fuera a pasar lo que pasó. Mi primera reacción nada más acabar el partido fue echarme las manos a la cabeza. Fue una experiencia que cualquier entrenador querría vivir, y más aún de la manera en la que lo conseguimos», afirma.

La trayectoria de Marco Justo como entrenador principal comenzó en Palencia. Pese a no hacerlo de la mejor manera en un reto de máxima exigencia, el técnico grancanario apostó por seguir formándose y estudiar otras metodologías tras su destitución. «Siempre hago todo lo posible por sacar enseñanzas de lo que vivo. La experiencia en Palencia fue maravillosa y también una fuente de aprendizaje. Asumí mi responsabilidad, porque no era solo de un lado, era de varios. Me analicé a mí mismo y aproveché para ver a otros entrenadores, para ampliar la visión de baloncesto que tenía después de tantos años como ayudante. Creo que fue lo mejor que pude hacer para identificarme con una filosofía clara», explica.

El primer enfrentamiento entre ambas partes este domingo será especial para el técnico grancanario, pero todavía lo será más el partido de la segunda vuelta. El regreso de Marco Justo a Palencia, donde el entrenador reconoce que le gustaría ser bien recibido. «El año pasado fui a la Final Four y algún aficionado de Palencia me reconoció y me vino a saludar. No sé, ni tengo ninguna expectativa respecto a cómo me va a recibir el Pabellón de Deportes de Palencia, pero puedo decir que di lo mejor que tenía con lo que podía durante el tiempo que estuve allí para que el proyecto creciera y diésemos una buena imagen», concluye.