Remontada para un estreno con victoria

El Súper Agropal Palencia debutó con victoria y una demostración de fe en Mallorca. Tras ir siempre a contracorriente, los de Natxo Lezcano firmaron un ... arreón final incontestable para imponerse al Palmer Basket por 69-78 y estrenar la temporada en Primera LEB con una remontada de carácter. Los problemas con el rebote y el lanzamiento exterior condenaron al conjunto palentino a remar de manera constante para mantenerse en el partido. La respuesta en el último cuarto, casi perfecto, dio la vuelta al choque e incluso permitió al Súper Agropal vivir a placer los últimos instantes del partido. Los mejores del conjunto morado fueron Alec Wintering y Mladen Armus, con 16 y 10 puntos, respectivamente. El base apareció en los momentos clave, además de aportar tres asistencias y tres robos; mientras que el pívot supo dar un paso adelante para aportar desde la pintura con siete rebotes.

La temporada oficial arrancó de manera nefasta para el Súper Agropal Palencia. El club anunciaba en los instantes previos al choque que Natxo Lezkano no podrá dirigir al equipo desde el banquillo durante un mes por una sanción de la pasada campaña, a lo que se sumaba un primer parcial de 10-0 para el Palmer Basker Mallorca. Padilla paraba el encuentro en busca de soluciones. Armus y Wintering anotaban los primeros puntos del curso para los palentinos, que pusieron una marcha más en defensa. El propio Wintering, con otros cuatro puntos consecutivos, forzaba a Marco Justo a parar el crono (13-12). Feliú y N'Guessan coparon el acierto local en cuanto a anotación en los últimos minutos del cuarto (21-19).

Feliú y Frierson continuaron a lo suyo durante el inicio del segundo cuarto, mientras que el Súper Agropal Palencia seguía sin dar con la tecla en ambos lados de la pista. El desacierto exterior morado condenaba a los de Natxo Lezkano a seguir remando a contracorriente, mientras un triple de Carralero obligaba de nuevo a Padilla a pedir tiempo muerto al abrirse la brecha hasta los nueve puntos (33-24). Kunkel desde el triple y Wintering, en penetración, metían de nuevo a los palentinos en el encuentro, con seis puntos de Armus en los últimos minutos previos al descanso para recortar la distancia a un solo punto. Jakovics, desde la personal, firmaba los últimos puntos del cuarto y colocaba por primera vez al Palencia por delante en el marcador (38-39).

El paso por vestuarios le sentó mejor al Palmer Basket Mallorca. Los de Marco Justo lograron recuperar la ventaja en la primera posesión del tercer cuarto. El Súper Agropal vivió sus peores momentos en ataque, lo que aprovechó Feliú para anotar otra vez desde la larga distancia y situar nueve arriba a Palmer (53-44). La tendencia cambió entonces a falta de poco menos de tres minutos del cuarto. Álvaro Muñoz rompió la sequía exterior morada y los de Lezkano poco a poco fueron recuperando sensaciones. Las pérdidas locales permitieron regresar al partido al Palencia, que con un mate de Kamba y un triple de Kunkel llegaba al último cuarto con tan solo tres puntos de desventaja (55-52).

El Súper Agropal Palencia iniciaba el último cuarto con esa buena tendencia y supo aprovecharla. Triple de Kunkel y mate de Kamba de salida para forzar el tiempo muerto de Marco Justo y ponerse por delante en el marcador, algo que solo había sucedido en el descanso. El paso por los banquillos no alteró la dinámica del choque. Con dos triples más de Jakovics y Vrankic, los de Lezkano dejaban el encuentro visto para sentencia (57-65). En la recta final, el Palmer Basket trató de soñar con la remontada con un triple de Hollowell, pero dos canastas seguidas de Wintering, que apareció por enésima vez cuando quemaba más el balón, certificaron el triunfo morado.