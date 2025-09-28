El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mathieu Kamba intenta penetrar a canasta defendido por N'Guessan. LOF-Miquel Borras
Palencia

Remontada para un estreno con victoria

El Súper Agropal Palencia impone su oficio con un último cuarto casi perfecto y suma ante el Palmer Basket su primer triunfo de la temporada (69-78)

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:27

El Súper Agropal Palencia debutó con victoria y una demostración de fe en Mallorca. Tras ir siempre a contracorriente, los de Natxo Lezcano firmaron un ... arreón final incontestable para imponerse al Palmer Basket por 69-78 y estrenar la temporada en Primera LEB con una remontada de carácter. Los problemas con el rebote y el lanzamiento exterior condenaron al conjunto palentino a remar de manera constante para mantenerse en el partido. La respuesta en el último cuarto, casi perfecto, dio la vuelta al choque e incluso permitió al Súper Agropal vivir a placer los últimos instantes del partido. Los mejores del conjunto morado fueron Alec Wintering y Mladen Armus, con 16 y 10 puntos, respectivamente. El base apareció en los momentos clave, además de aportar tres asistencias y tres robos; mientras que el pívot supo dar un paso adelante para aportar desde la pintura con siete rebotes.

