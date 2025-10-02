El Súper Agropal Palencia se medirá al Fibwi Palma en los dieciseisavos de la Copa de España

La suerte no ha acompañado al Súper Agropal Palencia en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa de España. El conjunto morado ... visitará al Fibwi Palma el 21 o 22 de octubre en Son Moix, un desplazamiento exigente que se suma al viaje a Melilla de la siguiente jornada de liga. La cita copera será a partido único, y en caso de victoria, los palentinos se medirán en los octavos de final, programados para el 18 y 19 de noviembre, al vencedor de la eliminatoria entre Biele ISB y CB Toledo Basket.

«Desde luego no es el emparejamiento que nos hubiese gustado, tanto por la complejidad del desplazamiento como por la entidad del rival», admitió el técnico Natxo Lezkano tras el sorteo. La competición entra ahora en escena para los conjuntos de Primera FEB tras la primera liguilla. Natxo Lezkano incidió en la dificultad añadida de encadenar dos desplazamientos complicados consecutivos y subrayó la importancia de preparar la eliminatoria con el máximo rigor.

La jornada también ha traído novedades en la plantilla del conjunto morado. Esta misma mañana, el club anunció la salida de Pablo Hernández, que regresó al equipo hace menos de un mes tras completar parte de la pretemporada con el Río Breogán de ACB. El alero gallego, que ya formó parte del cuadro morado la pasada campaña, se incorporó temporalmente para reforzar la preparación del equipo y apoyar ante las bajas de Álvaro Muñoz y el regreso progresivo de Mathieu Kamba tras su grave lesión en el Aquiles.

El acuerdo inicial preveía la estancia de Hernández durante los meses de septiembre y octubre, pero finalmente ambas partes han acordado la desvinculación anticipada para que el jugador pueda «emprender nuevos proyectos», según señala el comunicado oficial del club.

Con este escenario, el Súper Agropal Palencia encara un mes de octubre exigente y la Copa de España se convierte en un reto de altura añadido.

Los desplazamientos seguidos a Palma y Melilla serán un escollo más para los de Natxo Lezkano, que durante estas semanas deberán verse también las caras ante Cartagena, Grupo Alega Cantabria, Menorca y Alicante –estos en Primera FEB-, además de los dos encuentros mencionados.