El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «En la época de ETA, la prioridad era hacer el periódico todos los días pero, sobre todo, sobrevivir y resistir»
El entrenador Natxo Lezkano y el gerente del club, Raúl Villagrá, bajan del autobús rotulado con la nueva campaña de turismo que llevará al equipo a sus desplazamientos. Marta Moras

El Súper Agropal Palencia se medirá al Fibwi Palma en los dieciseisavos de la Copa de España

El viaje a Son Moix será exigente para los palentinos, que esta mañana confirmaban la salida de Pablo Hernández

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:16

Comenta

La suerte no ha acompañado al Súper Agropal Palencia en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa de España. El conjunto morado ... visitará al Fibwi Palma el 21 o 22 de octubre en Son Moix, un desplazamiento exigente que se suma al viaje a Melilla de la siguiente jornada de liga. La cita copera será a partido único, y en caso de victoria, los palentinos se medirán en los octavos de final, programados para el 18 y 19 de noviembre, al vencedor de la eliminatoria entre Biele ISB y CB Toledo Basket.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  5. 5 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  6. 6

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  7. 7

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  8. 8 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  9. 9

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Súper Agropal Palencia se medirá al Fibwi Palma en los dieciseisavos de la Copa de España

El Súper Agropal Palencia se medirá al Fibwi Palma en los dieciseisavos de la Copa de España