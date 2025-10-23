Cinco de los 270 tramos más peligrosos de las carreteras del Estado están en Palencia

El Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado, que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las ... vías, ha sido de 8,2 en el quinquenio 2019-2023, sin variaciones respecto al quinquenio anterior. Sin embargo, «todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' que es necesario corregir», según incide Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en un informe elaborado a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La organización ha localizado los tramos más peligrosos en 270 kilómetros de carreteras convencionales y autovías en 71 vías de 45 provincias españolas, cuyo índice de peligrosidad medio registrado en el quinquenio 2019-2023 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional. En ellos se han contabilizado 1.563 accidentes y 2.169 víctimas, la mayoría de ellas leves.

Cinco de esos 270 kilómetros con un IPM en los cinco últimos años igual o superior a 82 se localizan en la provincia de Palencia. El informe sitúa tres de ellos en la N-120 (Logroño-Vigo), en los kilómetros 185 (Villaherreros), 195 (Carrión de los Condes) y 206 (Cervatos de la Cueza). El más alto, con 246,5, fue el kilómetro 195. En el quinquenio entre 2019 y 2023 se produjeron en él dos accidentes en los que hubo al menos un herido (leve o grave) o un muerto, que sumaron tres víctimas. En el kilómetro 185, con un índice de IPM de 118,6, se produjo un accidente con una víctima. Y en el kilómetro 206, también con un índice de IPM de 118,6, se produjo otro accidente con una víctima.

Los puntos más peligrosos se sitúan en Villaherreros, Carrión, Cervatos de la Cueza, Palenzuela y Fuentes de Valdepero

Otro de esos cinco kilómetros con un IPM en los cinco últimos años igual o superior a 82 en la provincia de Palencia se localizó en el punto kilométrico 17 de la N-611 (Palencia-Santander), con un Índice de Peligrosidad Medio de 87,9 y un accidente con una víctima. Y el último se emplaza en el kilómetro 82 de la N-622 (Lerma-Quintana del Puente), con un IPM de 187,7 y dos accidentes en los que hubo al menos un herido (leve o grave) o un muerto, que sumaron tres víctimas.

«Todo informe sobre la siniestralidad vial en nuestras carreteras nos puede ayudar a prevenir nuevos accidentes de tráfico, por lo que el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) es bienvenido», hace hincapié el jefe provincial de Tráfico, Fernando Alonso, que incide en que, para valorar el verdadero alcance de la utilidad de este informe es necesario tener en cuenta algunas consideraciones.

442 kilómetros de red

«Este informe únicamente tiene en cuenta los accidentes sufridos en las carreteras del Estado, es decir, en las carreteras pertenecientes al Ministerio de Transportes. En nuestra provincia, la red de carreteras del Estado tiene una extensión de 442 kilómetros, mientras que la red de carreteras de la Junta de Castilla y León tiene 1.530 y la red de carreteras perteneciente a la Diputación, 1.035. A estas tres redes hay que añadir las carreteras que pertenecen a los ayuntamientos palentinos. Por lo tanto, este estudio de AEA únicamente ha tenido en cuenta los accidentes sufridos en, aproximadamente, el 12% de toda nuestra red de carreteras. Lo ideal sería obtener un informe que tenga en cuenta los accidentes ocurridos en el 100% de toda nuestra red de carreteras», explica Fernando Alonso.

«Por otra parte, los datos tomados en consideración son los accidentes ocurridos entre 2019 y 2023, por lo que no incluye los siniestros más recientes, es decir, ni los de este año ni los de 2024, que son los que nos aportan la información más actualizada», agrega el jefe provincial de Tráfico, que incide en que, para poder prevenir próximas tragedias en las carreteras de la provincia de Palencia hay que centrarse en las causas reales que provocan los accidentes de circulación.

«Esas causas, en la mayoría de las ocasiones, no se encuentran ni en las carreteras del Estado, ni en las de la Junta ni en las de la Diputación. Se encuentran, casi siempre, en las distracciones de los conductores, en los excesos de velocidad y en esos conductores que no dudan en ponerse al mando de un volante tras consumir drogas o alcohol», agrega.

LOS TRAMOS N-120 (Logroño-Vigo) Tiene tres tramos con un índice de peligrosidad diez veces por encima de la media de peligrosidad: los kilómetros 185 (Villaherreros), 195 (Carrión de los Condes) y 206 (Cervatos de la Cueza).

N-622 (Lerma-Quintana del Puente). Tiene un tramo, en el kilómetro 82 (Palenzuela).

N-611 (Palencia-Santander). Tiene un tramo, en el kilómetro 17 (Fuentes de Valdepero)

Según recoge el informe de la organización Automovilistas Europeos Asociados, España cuenta en la actualidad con una red de 165.705 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.474 son gestionados por la Administración Central (soportando más del 53,5% del tráfico total del país); 71.251 dependen de las comunidades autónomas (con el 41,4% del tráfico) y 67.980, de las diputaciones y cabildos (con el 5,1% de tráfico).

De la totalidad de la red, 17.666 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo España el país que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la Unión Europea, seguido por Alemania, con cerca de 13.000 kilómetros.

El informe de AEA destaca que, en el quinquenio 2019-2023, en el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso se localizó en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional. No obstante, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabilizó más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado.

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas, y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

Respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que, a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en 2023 aumentaron su índice de peligrosidad tres décimas respecto del año anterior. Así, en el periodo analizado 2019-2023, se localizaron 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,3), en los que se registraron 527 accidentes y 881 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (826).

El kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, fue el tramo de autopista de peaje con mayor Índice de Peligrosidad Media (63,2), superando en 14 veces el índice nacional medio. No obstante, el que más accidentes y víctimas contabilizó en el quinquenio analizado fue el tramo situado en el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves.