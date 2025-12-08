Cervera y Villablino, unidos por la memoria, la minería y la hermandad Ambos municipios formalizaron su hermanamiento en la celebración del Día de Santa Bárbara

La celebración del Día de Santa Bárbara ha tenido un significado especial para Cervera de Pisuerga. En una jornada marcada por el recuerdo, el reconocimiento y la emoción, el municipio ha formalizado su hermanamiento con la localidad leonesa de Villablino, consolidando un vínculo que hunde sus raíces en la historia común de las cuencas mineras y en la identidad compartida de sus pueblos.

Una delegación formada por cinco mineros veteranos de Cervera —Avelino García, Melchor Romero, Antonio Coya, Luis Ángel Barreda y Víctor Primo— viajó hasta Villablino para participar en un acto de homenaje que congregó también un nutrido grupo de mineros lacianiegos nacidos en el año 1955.

El acto fue inaugurado en el Ayuntamiento de Villablino por su alcalde, Mario Rivas. «Hacemos esto con el pecho encogido», reconoció. Sus palabras evocaron el difícil presente que atraviesan las cuencas mineras, al tiempo que defendían la importancia de preservar su legado material e inmaterial. Rivas subrayó que este hermanamiento —que el pasado año ya unió a Villablino con Igüeña— se expande ahora a Cervera que, como Laciana, ha demostrado una resiliencia ejemplar incluso ante los recientes incendios.

Por su parte, el alcalde de Cervera, Jorge Ibáñez, trasladó su profundo agradecimiento por la invitación al Festival del Fisuelo y el gesto de fraternidad mostrado por la localidad lacianiega. Destacó que, aunque tres horas de autobús separen físicamente a ambos municipios, «nos une todo lo demás». Se refería a una historia común de minería y ganadería, un carácter forjado en el esfuerzo y una voluntad inquebrantable de permanecer en la tierra que nos vio crecer.

Ibáñez evocó también historias compartidas que refuerzan aún más ese lazo común. En su discurso, quiso asimismo poner en valor la capacidad de nuestras comarcas para afrontar los retos del presente y del futuro. «Partimos con un músculo que otros no tienen. Si se nos da esperanza y recursos, aquí hay potencial«, afirmó.

La firma de este hermanamiento simboliza, en definitiva, un compromiso compartido con la memoria, la identidad y la esperanza de las cuencas mineras. Es un paso adelante para seguir construyendo puentes, reforzar los lazos comunitarios y encarar el porvenir desde la cooperación y el respeto mutuo. El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga expresa su gratitud a Villablino por su cálida acogida y por la voluntad de caminar juntos en la defensa de un legado común que sigue vivo en sus gentes.