La Feria de Ganado de Cervera sin reses vivas se centra en sus productos La carpa de la Plaza Mayor acogió la muestra de alimentos, una exhibición de aperos de labranza y ganadería, junto con una exposición fotográfica

El sol hizo su aparición en la mañana de este sábado en Cervera de Pisuerga para inaugurar la sexta edición de la Feria de Ganado en Extensivo sin reses vivas. Tal y como explica Asaja en su web, «ante la obligatoria suspensión de la muestra ganadera, como medida preventiva de la dermatosis nodular contagiosa, se centra este año en los atractivos gastronómicos».

La carpa instalada en la Plaza Mayor cerverana abrió un año más sus puertas para acoger la muestra de productos alimentarios, a los que se suma una exhibición de aperos de labranza y ganadería, además de campanos y una exposición fotográfica ganadera. Del mismo modo, la gastronomía estuvo acompañada de otras actividades donde los talleres (de aguja mágica) y la música (de Nowie and The Barbers) también tuvieron protagonismo. Sin embargo, fueron las degustaciones las que cada año tienen más tirón. Y así fue el reparto de mini-hamburguesas en la mañana de ayer, que generó una larga cola formada por los asistentes que no quisieron perderse la oportunidad de saborear esta apreciada carne del norte palentino.

Este domingo continuará la carpa abierta con los productos alimentarios, y quienes se acerquen podrán volver a degustar la carne de Cervera en esta ocasión en forma de caldereta. También la jornada contará con música a cargo, esta vez, de Los Marceros y la Ronda 'El Midiaju', que recorrerán las calles de la localidad.

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Cervera y el Centro de Iniciativas Turísticas de la localidad, y cuenta con la colaboración del Ministerio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, la cooperativa Agropal y la Marca de Garantía Carne de Cervera de Pisuerga y de la Montaña Palentina.

Por su parte, Asaja Palencia, además de animar a asistir a la feria, defiende que la ganadería extensiva es un aliado contra la despoblación rural y, si bien genera producciones menores, normalmente posee más calidad nutricional y gastronómica. Asimismo, no solo ayuda a mantener determinados ecosistemas (dehesas, pastizales…), sino que el abandono de este tipo de ganadería repercute en una peor conservación del hábitat, al acumularse vegetación que favorece la propagación de incendios, como lamentablemente ha podido comprobarse este año en amplias zonas de Palencia y de España.

