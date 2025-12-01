Se amplían hasta el 2 de enero las medidas contra la dermatosis nodular

Somos Campo Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:36 Comenta Compartir

La Junta ha ampliado hasta el 2 de enero las medidas cautelares de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC). De esta manera, se extienden la medidas vigentes recogidas en la resolución del 6 de noviembre de tal manera que, desde el lunes, se podrán celebrar mercados y ferias de cualquier especie salvo de bovinos. En esos casos, adicionalmente a las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones se añadirá la obligación de realizar también una desinsectación.

Se recoge expresamente la suspensión de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales de la especie bovina en el ámbito de la Comunidad. Además, se suspende la presencia de animales de la especie bovina en los Mercados Nacionales de Ganados de León y Salamanca. A la vez, se mantienen el resto de las medidas de seguridad y vigilancia relacionadas con los movimientos de animales.

Desde la Junta de Castilla y León se recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas, la necesidad de reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO). La resolución se revisará en función de la evolución epidemilógica de la DNC, si bien se espera una reducción de la actividad de los vectores según avance el invierno.

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos. La DNC no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

