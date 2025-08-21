Calcinada una camioneta de reparto de hielo al incendiarse cuando se dirigía a Villoldo

Ricardo Sánchez Rico Palencia Jueves, 21 de agosto 2025, 22:11 Comenta Compartir

Bomberos voluntarios de la Diputación de Palencia sofocaron en la noche del miércoles un incendio en una camioneta de reparto de hielo que comenzó a arder en la carretera P-961 (entre Paredes de Nava y Villoldo) cuando se dirigía a Villoldo.

El fuego se originó en dicho vehículo sobre las 21:30 horas, cuando comenzó a echar humo y el conductor pudo bajarse de él, empezando a continuación a arder.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de la Diputación de Palencia, que sofocaron las llamas aunque no pudieron evitar que el vehículo quedase calcinado.

La camioneta (el hielo que transportaba no se derritió en el incendio) seguía en la mañana de este jueves en la misma carretera.