Heridos al chocar con una farola junto a una gasolinera en Dueñas El accidente ha ocurrido esta mañana en el kilómetro 89 de la A-62 en sentido Valladolid

El Norte Palencia Jueves, 21 de agosto 2025, 10:53 Comenta Compartir

La autovía A-62, en el kilómetro 89, en el término de Dueñas ha registrado en la mañana de este jueves, a las 7:44 horas, un accidente en el que han resultado heridos una mujer de unos 50 años y un varón de unos 20 años. El accidente ha ocurrido al colisionar el turismo contra una farola, y después el vehículo ha volcado.

El alertante al servicio de emergencias 112 ha indicado que la farola derribada por el accidente obstaculizaba el paso a la gasolinera que se encuentra en la zona, por lo que se ha requerido la intervención del servicio de mantenimiento.

Temas

Dueñas