El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro coordinador de emergencias de la Junta. El Norte

Heridos al chocar con una farola junto a una gasolinera en Dueñas

El accidente ha ocurrido esta mañana en el kilómetro 89 de la A-62 en sentido Valladolid

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:53

La autovía A-62, en el kilómetro 89, en el término de Dueñas ha registrado en la mañana de este jueves, a las 7:44 horas, un accidente en el que han resultado heridos una mujer de unos 50 años y un varón de unos 20 años. El accidente ha ocurrido al colisionar el turismo contra una farola, y después el vehículo ha volcado.

El alertante al servicio de emergencias 112 ha indicado que la farola derribada por el accidente obstaculizaba el paso a la gasolinera que se encuentra en la zona, por lo que se ha requerido la intervención del servicio de mantenimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  3. 3

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  4. 4 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  5. 5

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  6. 6 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  9. 9 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros
  10. 10

    Un bombero vallisoletano en los incendios de León: «Ya no hay valle, los vecinos están frenando el fuego en sus pueblos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Heridos al chocar con una farola junto a una gasolinera en Dueñas

Heridos al chocar con una farola junto a una gasolinera en Dueñas