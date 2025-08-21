Heridos al chocar con una farola junto a una gasolinera en Dueñas
El accidente ha ocurrido esta mañana en el kilómetro 89 de la A-62 en sentido Valladolid
Palencia
Jueves, 21 de agosto 2025, 10:53
La autovía A-62, en el kilómetro 89, en el término de Dueñas ha registrado en la mañana de este jueves, a las 7:44 horas, un accidente en el que han resultado heridos una mujer de unos 50 años y un varón de unos 20 años. El accidente ha ocurrido al colisionar el turismo contra una farola, y después el vehículo ha volcado.
El alertante al servicio de emergencias 112 ha indicado que la farola derribada por el accidente obstaculizaba el paso a la gasolinera que se encuentra en la zona, por lo que se ha requerido la intervención del servicio de mantenimiento.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.