El bibliobús no funciona desde el día 8 por deficiencias en los vehículos

Banderas y pancartas de protesta ante la Delegación de la Junta en Palencia por la situación del servicio de bibliobús de la provincia, de los ... propios vehículos y de los trabajadores. Los sindicatos CC OO y UGT se han concentrado este jueves para exigir que vuelva a la normalidad, después de que se haya suspendido desde el pasado martes, 8 de abril, y de que sus trabajadores (dos conductores y tres técnicos) no hubieran cobrado ninguna nómina en todo el año 2025 hasta la pasada semana.

«El servicio se encuentra detenido, sin poder salir porque los vehículos o no disponen de seguro o no pueden pasar la ITV porque no tienen ruedas, por deficiencias varias y no están funcionando ninguno de los tres autobuses», señaló Agustín Estefanía, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Palencia, quien aseveró que estos problemas se deben a una descoordinación entre la Junta y la Diputación, ya que «ambas instituciones conforman el consorcio que gestiona los bibliobuses».

Desde los sindicatos han solicitado reuniones con ambas entidades y solo les ha atendido el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, quien les ha explicado que, «en el proceso de que Diputación transfiere el dinero al consorcio, es cuando ha habido problemas que han provocado los retrasos en el pago».

«No hay garantía de que no vuelva a pasar lo que ha ocurrido con los trabajadores y el servicio, casi cuatro meses sin cobrar las nóminas. No es de recibo en los tiempos que corren», aseveró, por su parte, Enrique López Campos, secretario general de UGT Servicios Públicos de Palencia. Es verdad que los trabajadores ya han cobrado las tres nóminas pendientes, pero aún tienen que recibir los intereses por la demora.

La previsión es que el día 28 vuelva a funcionar el servicio de bibliobuses que llega a toda la provincia, al menos como estaba funcionado, es decir con dos vehículos, ya que falta un conductor para poder dar servicio a los tres autobuses a la vez.

Los sindicatos han explicado que desde la Junta les han reconocido que están trabajando en un nuevo decreto para regular este servicio de bibliobuses, ya que en cada provincia se organiza de forma individual. Tanto CC OO como UGT lamentan que «este servicio se vaya degradando» y recordaron que no es la primera vez que esto ocurre, ya que ya hubo problemas con los bibliobuses por algo similar hace unos años.