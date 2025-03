Dos de los tres bibliobuses de Palencia no funcionan

El Norte Palencia Martes, 18 de marzo 2025, 20:51 Comenta Compartir

Los bibliobuses de Palencia, gestionados por el Centro Coordinador de Bibliotecas, del que forman parte la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Palencia, funcionan desde 1971 como una herramienta de acceso a la lectura, la cultura y al entretenimiento, pero también de formación en el entorno rural.

El sindicato UGT denuncia la grave situación y deterioro que vive este servicio, ya que asegura que los conductores no han cobrado ninguna nómina en lo que va de año, algo que ya ocurrió en los meses de marzo y abril de 2024, y que dos de los tres autobuses que desempeñan el servicio no pueden circular, uno porque no tiene pasada la ITV ya que deben cambiarse las ruedas, y otro porque le ha caducado el seguro. También recalca el sindicato ugetista que el gasoil no se está abonando, «lo que nos lleva a pensar que se quiere desmantelar el servicio de bibliobús de la provincia de Palencia», afirma el sindicato en un comunicado.

UGT, que ya ha iniciado acciones judiciales, exige que se dé solución de inmediato y de forma definitiva a esta situación, al tiempo que «se depuren las responsabilidades oportunas por las graves consecuencias que esta situación está teniendo. Ni la vida de nuestros pueblos ni los trabajadores que ejercen allí sus servicios se merecen este trato vejatorio y discriminatorio», concluye el sindicato.

Por su parte, la Diputación de Palencia ha salido al paso de las críticas, reafirmando su compromiso con el servicio «por la importancia de llevar la cultura al medio rural y de que sus habitantes tengan acceso a ella en las mismas condiciones que los del medio urbano. La diputada de Cultura, Carolina Valbuena, ha asegurado que aunque la institución provincial forma parte del Centro de Coordinador de Bibliotecas, no lo gestiona, »si bien se ha implicado en todo momento en su continuidad».

La Diputación ha realizado aportaciones económicas con un montante de más de 650.000 euros en los últimos cinco años, con el apoyo de programación cultural específica. «Desde la institución provincial compartimos nuestra preocupación por las incidencias que están afectando al servicio de lectura en nuestros pueblos. Nuestro objetivo es que los bibliobuses sigan desempeñando su labor esencial en la provincia, y por ello, reafirmamos nuestra voluntad de colaborar en todo lo posible como lo llevamos haciendo desde hace más de 30 años», ha añadido Carolina Valbuena.