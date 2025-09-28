El Becerril reacciona con un triunfo ante el Mojados

El Becerril logró este domingo su primera victoria de la temporada a costa de un Mojados que sigue sin sumar. Los de Francis Olea encontraron ... la solidez defensiva que les había faltado en las primeras tres jornadas y acertaron en ataque para alejarse de la zona baja. La próxima parada para el Becerril, la visita al Júpiter Leonés.

Entró mejor al partido el Becerril. Fue superior al Mojados y logró generar las primeras ocasiones de peligro. Un disparo de Montenegro desde la frontal no encontró portería cuando no se había cumplido ni el primer minuto de juego. El dominio local continuaba y Pablo remataba de semivolea por encima del larguero en otra buena acción de los de Francis Olea. Tanto fue el cántaro a la fuente, que terminó por romperse. Pase sensacional de Mark en profundidad y Charly con una vaselina medida lograba adelantar al Becerril en el marcador.

La segunda mitad arrancó con otro aviso del Becerril. Pablo remataba demasiado cruzado tras una jugada personal cuando buscaba sorprender por el palo corto. Sobre la hora de juego, contragolpe de libro de los becerrileños, con un último pase de Ismael que dejaba solo a Amado, que de primeras lograba anotar a contrapié ante Pablo.

Cristian Isla dispuso de una gran oportunidad dentro del área, con un remate que fue despejado prácticamente bajo palos por parte de la defensa becerrileña. Los de Francis Olea continuaban generando mucho peligro al contragolpe y por esa vía terminaron de sentenciar el encuentro. Amado sirvió un gran pase al espacio para Ruly, que batía por el palo corto a Pablo en el mano a mano para anotar el tercero de los locales.

En la recta final, el Mojados recortó distancias desde el punto de penalti, por empujón de Simal. Sevi adivinaba las intenciones de Colino desde los once metros, pero no lograba evitar el 3-1 definitivo.