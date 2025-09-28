El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Charly, autor del primer gol del Becerril, en una acción. Marta Moras Boada

El Becerril reacciona con un triunfo ante el Mojados

Los de Francis Olea encontraron la solidez defensiva que les había faltado en las primeras tres jornadas

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:56

El Becerril logró este domingo su primera victoria de la temporada a costa de un Mojados que sigue sin sumar. Los de Francis Olea encontraron ... la solidez defensiva que les había faltado en las primeras tres jornadas y acertaron en ataque para alejarse de la zona baja. La próxima parada para el Becerril, la visita al Júpiter Leonés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  4. 4 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  8. 8 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  9. 9 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  10. 10

    Platerías dirá adiós al último andamio en un edificio de 1870 que acogerá 14 apartamentos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Becerril reacciona con un triunfo ante el Mojados

El Becerril reacciona con un triunfo ante el Mojados