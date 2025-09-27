El Palencia Cristo sube la apuesta Los de Chuchi Jorques siguen con el pleno de triunfos tras ganar en Tordesillas y son líderes en solitario a la espera este domingo del Palencia CF

Hugo Blanco. ADG Tordesillas Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:23

Prueba superada para el Palencia Cristo, y eso que la de este sábado era de aúpa. La visita a Las Salinas era una fecha marcada en rojo en el calendario, ya que el Atlético Tordesillas suele ceder muy poco en casa. Menos aún la iniciativa, que le arrebató el conjunto palentino en una primera mitad muy notable.

Cesitar encontró el gol pasado el ecuador del primer acto, pero pudo llegar antes. Apa y Cítores se adueñaron del costado izquierdo y las llegadas fueron constantes. Faltaba remate y Farolo seguía inédito. Todo pudo ponerse más a favor del Palencia Cristo si el colegiado hubiese mostrado la segunda cartulina amarilla a Manja, muy superado por ambos en esa banda.

Atlético Tordesillas Farolo; Manja (Escu, min. 75), Pesca, Herrador, Abraham; Abel, Miguel Hernández (Emi, min. 62), Miguel Velázquez (Fer, min. 75); Dani Díez (Chirola, min. 29), Jorge (Torres, min. 62) y Chatún. 0 - 1 Palencia Cristo Álex; Álvaro (Iker, min. 72), Ivi, Munguía, Pablo, Apa; Acero, Felipe, Cesitar (Luismi, m. 72); Mikel (Javi Rubio, min. 57) y Citores (Rubo, m. 57). Gol: 0-1 Cesitar (min. 24).

Árbitro: Martínez de Osaba (Salamanca). Amonestó a los locales Manja, Miguel Hernández y Herrador, y a los visitantes Felipe, Rubo y Pablo.

Incidencias: Las Salinas. 250 espectadores.

Sin embargo, el tanto llegó por la otra, por la izquierda. Un buen pase en profundidad de Álvaro dejó a Cesitar solo ante Farolo, con la calidad suficiente para picar el balón ante el meta local, que se quedó a media salida. Los jugadores de Chuchi Jorques sufrían poco. La línea de tres centrales no ofrecía fisuras y Álex lo ganaba todo por arriba. También tuvo controlada la ocasión más clara, un disparo de falta directa de Manja que tocó en la red por fuera.

No se amilanó el Palencia Cristo tras el intermedio. Sin embargo, en cuanto se cumplió la hora de juego, se echó atrás. Le invitó a hacerlo el conjunto dirigido por Álex Izquierdo. Se hizo con el balón y ningún jugador de relevo aportó frescura para aguantar el esférico. No le duraba un santiamén.

Así que tocaba sufrir, más de la cuenta a medida que se acercaba el final. Era más la sensación que las ocasiones de peligro, que realmente se contaron con los dedos de una mano. El Tordesillas insistió por dentro, muy bien cerrado, y cada vez que hacía una intentona por las bandas, los centros, en su mayoría, acababan en los guantes de Álex.

El guardameta perdió tiempo en la medida de lo posible, fue arañando segundos al reloj para cortar el aluvión del cuadro rojiblanco. La defensa del conjunto palentino sacó todo como pudo y los tres puntos costaron sudor, sin lágrimas. Acero cayó por lo físico (lesión de tobillo) en una eterna prolongación al chocar con Escu, en lo que terminó siendo una falta peligrosa que botó Pesca y despejó, una más, el conjunto de Chuchi Jorques.

El último susto no lo sacó nadie, pero tampoco fue rematado. Emi, extremo del Tordesillas, apuró hasta la línea de fondo después de driblar a varios rivales y puso la pelota en el área pequeña sin encontrar compañía. Se salvó de la última acción el Palencia Cristo, que ni siquiera llegó a poner de nuevo la pelota en juego. La mayoría de jugadores se tiraron al suelo a celebrar el éxito, conscientes de que tres puntos en este feudo estarán al alcance de pocos.

Triunfo en definitiva del Palencia Cristo que le permite seguir con el pleno de victorias. Doce puntos de doce a la espera de lo que haga el vecino, el Palencia CF, que este domingo recibe al Almazán. Ello, antes de recibir la próxima jornada al Atlético Mansillés, rival a priori asequible para seguir la buena dinámica.