Felipe Peredo, autor ayer de uno de los goles del Palencia Cristo, salva la entrada de un rival. Marta Moras

Otra victoria convincente del Palencia Cristo y coliderato

El conjunto de Jorques encadena tres triunfos sin encajar un solo gol y suma nueve puntos tras ganar al Numancia B

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:26

Con autoridad y sin apenas conceder ocasiones al rival, el Palencia Cristo sumó este domingo su tercera victoria consecutiva en este inicio de temporada tras ... vencer al Numancia B en La Balastera por 2-0. Los de Chuchi Jorques fueron superiores al filial soriano, pese a no deslumbrar en el juego. Por momentos le faltó velocidad al conjunto morado en la construcción, pero pese a ello disfrutó de muchas ocasiones con las que incluso haber ganado con un marcador más abultado. En la segunda mitad, un zapatazo de Felipe Peredo a la escuadra abrió por completo el partido, y ya en la recta final Luismi de volea certificó el triunfo de los palentinos. Nueve de nueve en este inicio de campeonato que mantiene al Palencia Cristo colíder junto al Palencia CF, únicos dos equipos del grupo con pleno de victorias. La próxima jornada llegará una prueba de máxima exigencia para los de Chuchi Jorques, que visitarán al Atlético Tordesillas el sábado 27 a las 18:00 horas con la ambición de tratar de asaltar un campo tan complicado como es Las Salinas.

