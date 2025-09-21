Otra victoria convincente del Palencia Cristo y coliderato

Con autoridad y sin apenas conceder ocasiones al rival, el Palencia Cristo sumó este domingo su tercera victoria consecutiva en este inicio de temporada tras ... vencer al Numancia B en La Balastera por 2-0. Los de Chuchi Jorques fueron superiores al filial soriano, pese a no deslumbrar en el juego. Por momentos le faltó velocidad al conjunto morado en la construcción, pero pese a ello disfrutó de muchas ocasiones con las que incluso haber ganado con un marcador más abultado. En la segunda mitad, un zapatazo de Felipe Peredo a la escuadra abrió por completo el partido, y ya en la recta final Luismi de volea certificó el triunfo de los palentinos. Nueve de nueve en este inicio de campeonato que mantiene al Palencia Cristo colíder junto al Palencia CF, únicos dos equipos del grupo con pleno de victorias. La próxima jornada llegará una prueba de máxima exigencia para los de Chuchi Jorques, que visitarán al Atlético Tordesillas el sábado 27 a las 18:00 horas con la ambición de tratar de asaltar un campo tan complicado como es Las Salinas.

Palencia Cristo Álex Fernández; Apa, Pablo, Munguía, Holgado (Álvaro, min.67); Felipe Peredo, Rober (Acero, min.55), Santi Pérez (Cítores, min.55), Cesitar, Javi Bueno (Luismi, min.67); y Rubo (Ivi, min.79). 2 - 0 Numancia B Oleg; Madru (Domin, min.67), Pedro, Sauko, Angelo; Adri (Yago, min.73), Viña, Niño (Voinea, min.73); Manu, Marco (Miguel Ángel, min.60) y Marti (Iriku, min.60). Goles: 1-0 Felipe Peredo (min.66). 2-0 Luismi (min.82).

Árbitro: Valdés Varela (colegio berciano). Mostró tarjeta amarilla a Acero y Rubo por parte del Palencia Cristo y a Manu y Yago por parte del Numancia B.

Incidencias: La Balastera ante unos 450 espectadores.

Las intenciones de dominar el partido desde el inicio del Palencia Cristo fueron notables nada más arrancar el choque. Los de Chuchi Jorques lograron adueñarse del balón y gracias a ello dispusieron de las primeras oportunidades de peligro. Oleg salvó un mano a mano frente a Rubo, en una acción que posteriormente fue anulada por fuera de juego. Apenas dos minutos más tarde, Rober disparaba desde la frontal y Rubo aprovechaba para anotar en el rechace, aunque nuevamente el linier levantaba la bandera anulando la acción por fuera de juego.

El dominio morado se prolongó durante la primera mitad, mientras el Numancia B apenas lograba llegar a tres cuartos de campo. Las acciones de ataque de los palentinos ganaban además claridad con el paso de los minutos. Nuevamente Rubo no acertó en un pase de la muerte de Javi Rubio, tras tocar levemente en Pedro, y Rober en la segunda jugada no acertaba de cabeza tras un buen centro de Apa. También lo intentó el conjunto local a balón parado, aunque sin fortuna. Pablo remataba alto, después de rematar forzado en el segundo palo un saque de falta lejano colgado por Cesitar.

La primera parte bajó las revoluciones durante los veinte minutos restantes y se reservó para vivir unos últimos cinco minutos frenéticos previos al descanso con alternativas para los dos equipos. Primero Rubo remató de cabeza al poste y Oleg atrapó el balón en la misma línea de gol para negarle el tanto al atacante morado –cuando toda La Balastera cantaba ya el tanto–. El Numancia B creció en esos últimos compases y logró generar por primera vez en el partido ocasiones de verdadero peligro. Pablo logró bloquear un disparo desde dentro del área de Niño muy peligroso y, en la última acción de la primera mitad, Álex Fernández blocaba otra tímida intentona de los visitantes con otro remate del propio Niño.

El juego se reanudó con un guion similar durante el primer tramo de la segunda mitad. El control y dominio posicional eran para el Palencia Cristo, aunque sin terminar de llegar con gran claridad sobre la meta soriana. Cesitar remató de volea mordido tras un gran contragolpe morado, en una de las pocas acciones donde los de Chuchi Jorques pudieron transitar.

El Numancia B dio un susto al conjunto morado a balón parado. Remate de Sauko que se marchó por muy poco tras un saque de esquina botado por Viña. El encuentro estaba algo atascado y Felipe Peredo fue el encargado de desatascarlo con un golazo descomunal. Zapatazo del centrocampista a la misma escuadra desde la frontal con el que adelantaba al Palencia Cristo en el marcador.

Una vez por delante en el marcador, los de Chuchi Jorques trataron de no quitar el pie del acelerador. Las presiones arriba continuaron siendo frecuentes en busca del segundo tanto, con un Numancia B sin demasiados recursos en cuanto a crear peligro sobre la meta de Álex Fernández. Los palentinos controlaron en todo momento esos últimos compases del choque y al meta local no volvería a tener trabajo.

En la recta final llegaría la sentencia. Voleón de Luismi con la zurda tras aprovechar un balón suelto para anotar el definitivo 2-0 para el Palencia Cristo. Triunfo autoritario, que, sin demasiado brillo, supone tres nuevos puntos en el casillero y firmar un inicio impoluto con nueve de nueve sin conceder un solo tanto para los de Chuchi Jorques.