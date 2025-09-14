Victoria de oficio del Palencia Cristo para mantener el pleno en liga Los de Chuchi Jorques se imponen por la mínima al Mirandés B y suman seis de seis en este exigente arranque liguero

Palencia Domingo, 14 de septiembre 2025

Segunda jornada y segundo triunfo para el Palencia Cristo esta temporada. Los de Chuchi Jorques lograron este domingo mantener su pleno hasta el momento en su debut en La Balastera. El conjunto morado dominó y controló el choque prácticamente en su totalidad ante un Mirandés B que apenas generó peligro. El cuadro palentino hizo valer el tanto de Javi Rubio en los primeros compases de juego para completar su seis de seis y continuar una semana más en lo más alto de la clasificación.

Palencia Cristo Álex Fernández; Apa, Pablo, Munguía, Arévalo; Felipe, Acero (Jaime, min. 70), Cesitar (Holgado, min. 87), Rober (Santi Pérez, min. 70), Javi Rubio (Cítores, min. 70); y Rubo (Luismi, min. 79). 1 - 0 Mirandés B Ale Gorrin; Hodei (Chans, min. 64), Isaac, Edu (Delu, min. 79), Abdou (Rosales, min. 74); Hugo, Arriola (Joaquín, min. 74), Unax; Gabri (Aarón, min. 64), Aritz y Markel. Goles Javi Rubio (min. 10).

Árbitro Laín Pérez (colegio soriano). Mostró tarjeta amarilla a Munguía, Rober, Cesitar y Holgado por parte del Palencia Cristo y a Hodei y Edu por parte del Mirandés B.

Incidencias Nueva Balastera ante unos 500 espectadores.

La Balastera contó con un espectador de lujo por segunda semana consecutiva, en esta ocasión con Eusebio Sacristán. El actual seleccionador UEFA de Castilla y León y exjugador del FC Barcelona entre otros, vivió el triunfo del Palencia Cristo desde el palco. El conjunto morado volverá a jugar en casa la próxima semana, donde buscará el nueve de nueve ante el Numancia B.

El mando del encuentro fue para el Palencia Cristo desde el pitido inicial. Los de Chuchi Jorques ahogaron constantemente al Mirandés B desde los primeros compases de juego. Las ocasiones comenzaron a llegar de manera constante para los palentinos gracias a su juego combinativo y una presión alta bien orquestada. Tras apenas cinco minutos de juego, Cesitar estuvo a punto de empujar en el segundo palo un gran centro de Javi Rubio. El gran momento morado encontró su premio nada más rebasar los diez minutos de choque. Gran jugada de Rober por la izquierda, pase de la muerte y Javi Rubio empujaba el balón al fondo de la red para inaugurar la cuenta de los de Chuchi Jorques. La ambición del Palencia Cristo no quedó ahí, apenas un minuto más tarde, Cesitar intentó rematar de tacón un envío desde la izquierda que se paseó por el área visitante.

La primera parte era un constante monólogo palentino, mientras el Mirandés B no encontraba ninguna vía de escape para superar la presión morada. Javi Rubio pudo hacer el segundo en una gran jugada individual, pero su disparo centrado fue repelido por Ale Gorrin. La única oportunidad del filial 'jabato' durante los primeros cuarenta y cinco minutos llegó con un disparo muy escorado de Aritz.

El Palencia Cristo dispuso todavía de varios acercamientos con mucho peligro para aumentar su renta antes del descanso. Rubo remató de cabeza desviado, tras lanzarse en plancha tras un gran centro de Apa. El atacante morado dispuso de otras dos oportunidades claras en la recta final y prácticamente consecutivas. Primero con un remate forzado en el interior del área que se encontró con una gran parada de Ale Gorrin y en la jugada posterior al encontrarse con un mal despeje de la zaga visitante, pero sin lograr acertar.

El juego se reanudó en la segunda mitad con un ritmo más lento y con el Palencia Cristo controlando el choque. Con la ventaja en el marcador, los de Chuchi Jorques buscaron dormir el partido, aunque sin renunciar a terminar de sentenciarlo con el segundo tanto. Sin embargo, la primera gran ocasión fue para el Mirandés B tras una pérdida morada en salida de balón. Markel remató el pase atrás alto, en la primera oportunidad real de peligro de los visitantes en todo el encuentro.

Los últimos compases del partido apenas dispusieron de ocasiones. El Palencia Cristo controló muy bien los tempos del mismo para no conceder lo más mínimo al Mirandés B. Lo intentaron los de Chuchi Jorques con un remate fallido de Felipe Peredo y una acción individual de Santi Pérez, aunque sin la frescura y la claridad de la primera mitad. En una de las últimas acciones tuvo el empate el filial 'jabato'. Aarón, tras encontrarse un balón en el interior del área, remató potente contra la meta palentina, con una grandísima parada de Álex Fernández como respuesta para asegurar el triunfo morado y lograr que los tres puntos se quedasen en La Balastera.