El técnico del Palencia CF, Marchena, da instrucciones durante un partido de Copa a principios de agosto. Manuel Brágimo
Tercera RFEF

Cuenta atrás final para los equipos palentinos

Palencia Cristo, Palencia CF y Becerril concluyen sus respectivas pretemporadas para afrontar ya el reto de la temporada oficial

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:55

Las pruebas han terminado y ahora llega la hora de la verdad. Palencia Cristo Atlético, Palencia CF y CD Becerril ponen fin a unas semanas ... de preparación y afrontan este fin de semana su estreno en Tercera RFEF, con la ilusión intacta y el reto de arrancar con buen pie en una temporada que promete emociones fuertes. Muchas semanas de trabajo en los despachos, fichajes, primeros entrenamientos, puestas a punto y por fin la llegada de la competición oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

