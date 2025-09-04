Cuenta atrás final para los equipos palentinos

Las pruebas han terminado y ahora llega la hora de la verdad. Palencia Cristo Atlético, Palencia CF y CD Becerril ponen fin a unas semanas ... de preparación y afrontan este fin de semana su estreno en Tercera RFEF, con la ilusión intacta y el reto de arrancar con buen pie en una temporada que promete emociones fuertes. Muchas semanas de trabajo en los despachos, fichajes, primeros entrenamientos, puestas a punto y por fin la llegada de la competición oficial.

Durante estas semanas, los tres clubes palentinos han saltado al verde para ir tomándole el pulso a esta nueva temporada y comenzar a ensamblar sus nuevas piezas para tratar de alcanzar este año sus respectivos objetivos.

El Palencia CF cierra su pretemporada con muchas ganas de que arranque el curso oficial y tratar de presentar su candidatura por el ascenso directo. El conjunto morado con Marchena a los mandos ha disputado ocho encuentros de preparación con un balance de tres victorias, tres empates y dos derrotas ante Zamora, Salamanca, Leganés B, Júpiter Leonés, Villaralbo, Unionistas B, Real Valladolid DH y la Virgen del Camino. Semanas de muchas pruebas y de sumar sensaciones para llegar en las mejores condiciones a este próximo fin de semana. «Llegamos a este inicio después de una pretemporada de seis semanas y con una gran exigencia por delante este curso. Estamos bien preparados, hemos visto una gran evolución durante estas semanas y esperamos poder mostrarlo en el campo», afirma Marchena.

El club durante estas semanas también ha terminado de perfilar su plantilla en materia de fichajes. El Palencia CF ha anunciado las incorporaciones de Tomás Menesses, Jorge Velasco y Keller Storlie y sus cuatro capitanes: Víctor Mongil, Canario, Rodri y José Colás. Últimos refuerzos para terminar de completar la plantilla antes del arranque oficial de la temporada en la que el club espera pelear por el ascenso a Segunda RFEF. «Tenemos que demostrar que queremos ser uno de los claros aspirantes a ser uno de los equipos que ascienda. A partir de ahí, la competición nos colocará donde merezcamos. Esperamos empezar bien el curso, el equipo ha progresado muy bien durante la pretemporada a nivel colectivo, de cohesión y táctico. Estamos deseando comenzar para poder demostrar todo esto sobre el campo», argumenta Marchena.

El Palencia Cristo ha echado el cierre a su pretemporada en la segunda etapa de Chuchi Jorques al frente del banquillo morado. El técnico palentino concluye estas semanas de preparación con buen sabor de boca y consciente de que el equipo ha dado varios pasos adelante en cuanto a asimilar sus ideas de juego para todo lo que está por venir durante los próximos meses de competición. Todo ello tras siete encuentros amistosos con un saldo de cuatro victorias, un empate y dos derrotas frente a Real Valladolid Promesas, Astudillo, Becerril, Tropezón, Gimnástica Segoviana, la Virgen del Camino y Racing de Santander B.

«Creemos que la pretemporada ha sido buena en muchos aspectos. No tanto a nivel de resultados, pero sí en cuanto a sensaciones y el progreso en el trabajo táctico y competitivo. Los chicos han ido adquiriendo muchos conceptos de los que queremos. Es cierto que es difícil llegar al 100% de todo lo que quieres en una pretemporada, pero creo que hemos conseguido avanzar en muchas cosas», asegura Chuchi Jorques.

Durante estas semanas de preparación, el Palencia Cristo también ha anunciado sus últimos refuerzos para su plantilla. El conjunto palentino ha incorporado a Jaime Márquez y Santi Pérez, además de promocionar desde el filial a Adrián Acero, Álvaro González y Ezequiel Royela para terminar de dar forma a la plantilla de la que dispondrá Chuchi Jorques este curso. El primer paso será especial para el técnico morado, ante su exequipo y con un contexto de encuentro muy determinado. «Tenemos que ir allí conscientes de que podemos ver más fútbol directo y tenemos que estar atentos a las segundas jugadas o balón parado. Llegamos en un buen momento y es un partido complejo, pero debemos dar el 100% porque creemos que un buen inicio de temporada es muy importante para todo», subraya.

El Becerril ha puesto punto y final a estas primeras semanas de trabajo para volver a poner a punto la maquinaria. Con una clara apuesta continuista por el bloque de la pasada temporada y con Francis Olea continuando a los mandos, el conjunto becerrileño mantiene sus objetivos de cara a un nuevo curso en Tercera RFEF. Una pretemporada con ocho encuentros amistosos saldada con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas frente a Villamuriel, Palencia Cristo, Atlético Tordesillas, CD Naval, UP Palencia, Mojados, CIA juvenil y Saldaña.

«Ha sido una pretemporada más, con sus virtudes y sus inconvenientes en este club, donde año tras año sabemos que es más complicado que en otros clubes hacer las pretemporadas. Los jugadores no sólo se dedican al fútbol y las vacaciones suelen coincidirles con la pretemporada. Hemos tenido algún contratiempo que no nos ha permitido repartir los minutos en los amistosos como hubiésemos querido», expone Francis Olea.

Durante estas últimas semanas de preparación, el Becerril ha anunciado sus dos últimos movimientos en cuanto a la confección de la plantilla. Los de Francis Olea han incorporado al guardameta palentino Javier Marcos y a Raúl Gutiérrez 'Ruly' antes del arranque oficial del curso. «En líneas generales creo que hemos tenido un buen inicio de pretemporada cuando teníamos a casi todos. Tuvimos un pequeño bache a la mitad por las ausencias y ahora volvemos a tener a prácticamente la totalidad de efectivos para afrontar el primer partido oficial. Somos conscientes de que la pretemporada es una preparación para este arranque y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Somos conscientes de que un buen inicio te da mucho para todo lo que resta de competición», concluye Francis Olea.