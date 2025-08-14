El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ruly se lanza al suelo para cortar el avance de Javi Hernández en el partido de ayer entre el Becerril y el Palencia Cristo. Manuel Brágimo

El Palencia Cristo gana el Trofeo Diputación

Los de Chuchi Jorques vencieron al Becerril (1-2) en un ajustado enfrentamiento gracias a los tantos de Felipe Peredo y Javi Hernández

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:33

El Palencia Cristo se alzó ayer con el IV Trofeo Diputación de Palencia tras imponerse por 1-2 en la final ante el Becerril. Los ... de Chuchi Jorques fueron más efectivos que los de Francis Olea sobre el césped del Mariano Haro para hacerse con esta copa de pretemporada. La primera mitad fue para los capitalinos, que aprovecharon para colocarse por delante en el marcador con un gol de Felipe Peredo. En la segunda mitad, el Becerril, en busca de revalidar el título, dio un paso adelante y fue superior al Palencia Cristo. Bonalde restableció las tablas, pero un último tanto de Javi Hernández le terminó otorgando la victoria a los visitantes en un encuentro muy disputado.

