El Palencia Cristo gana el Trofeo Diputación

El Palencia Cristo se alzó ayer con el IV Trofeo Diputación de Palencia tras imponerse por 1-2 en la final ante el Becerril. Los ... de Chuchi Jorques fueron más efectivos que los de Francis Olea sobre el césped del Mariano Haro para hacerse con esta copa de pretemporada. La primera mitad fue para los capitalinos, que aprovecharon para colocarse por delante en el marcador con un gol de Felipe Peredo. En la segunda mitad, el Becerril, en busca de revalidar el título, dio un paso adelante y fue superior al Palencia Cristo. Bonalde restableció las tablas, pero un último tanto de Javi Hernández le terminó otorgando la victoria a los visitantes en un encuentro muy disputado.

El encuentro comenzó sin demasiado ritmo, propio de la pretemporada, pero con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos, mostrando las ganas de los dos equipos por conseguir adjudicarse este Trofeo Diputación. Arrancó mejor el Palencia Cristo, pero el Becerril con el transcurso de los minutos fue equilibrando la balanza. La primera oportunidad clara llegó sobrepasado el cuarto de hora de juego. Cesitar recogió un balón suelto dentro del área, pero no pudo precisar ante Sevi. Los de Chuchi Jorques fueron adueñándose nuevamente del choque. A balón parado, en una peinada de Márquez, Apa desvió el balón, que se marchó rozando el palo derecho de la portería del Becerril.

La alta presión del Palencia Cristo complicaba sobremanera la salida de balón del Becerril y otorgaba el dominio a los de Chuchi Jorques. Javi Hernández comenzó a hacer de las suyas por el perfil zurdo y en una de sus intentonas llegó el primer gol. Gran jugada del extremo morado, que tras superar hasta a tres rivales, sirvió un pase de la muerte medido para que Felipe Peredo solo tuviese que empujar el balón al fondo de la red.

El Becerril continuaba sin encontrar la fórmula para llegar a los dominios de Álex Fernández y el Palencia Cristo todavía dispuso de otra ocasión clara antes del descanso. Saque de esquina botado por Cesitar, error en la salida de Sevi y el balón estuvo a punto de entrar tras salir rebotado de los pies de Cesitar.

La segunda mitad tuvo sus primeros compases a un ritmo más tranquilo, con el Becerril dando un paso adelante en busca del empate. El Palencia Cristo redujo una marcha en cuanto a intensidad y las llegadas de los de Francis Olea comenzaron a producirse. La primera, a centro de Mark desde la izquierda al que no pudo llegar Charly por muy poco. En el segundo acercamiento claro del Becerril, llegó el empate. Gran pase en profundidad de Charly para que Bonalde acertase entre las piernas de Álex Fernández para equilibrar la balanza.

El Becerril vivía sus mejores momentos sobre el césped, mientras que el Palencia Cristo trataba de reponerse del golpe anímico del empate. Los de Chuchi Jorques lograron ajustar en defensa para frenar en seco las llegadas del conjunto local. Cesitar probó fortuna con una falta directa que blocó en dos tiempos Sevi. El dominio era del Becerril, pero cuando mejor estaban los de Francis Olea, llegó la sentencia por parte del Palencia Cristo. Pase exquisito de Rubén Vallejo al espacio y definición todavía mejor de Javi Hernández, que con una vaselina medida superó a Sevi para el 1-2.

Lo intentó en los últimos compases del encuentro el Becerril en busca del empate y forzar los penaltis. El Palencia Cristo supo defenderse sin llegar a conceder grandes acercamientos a los de Francis Olea. Más allá de un gran disparo de Víctor Blanco que se estrelló contra el lateral de la red defendida por Javi García, la zaga capitalina supo contener las acometidas locales. Lo intentó el Bece con centros laterales, pero sin demasiado éxito, cediendo el Trofeo Diputación al Palencia Cristo.