El Becerril, finalista del Trofeo Diputación
Los de Olea fueron dueños del choque ante el Villamuriel en todo momento para vencer gracias a los tantos de Montenegro y Conde
Palencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 22:17
El Becerril logró este sábado su billete para la final del Trofeo Diputación a costa del Villamuriel en el Mariano Haro. Los de Francis Olea ... comenzaron su pretemporada con el pie derecho al doblegar al cuadro cerrateño por 2-0 en un choque donde la diferencia entre ambos conjuntos fue notable. La falta de ritmo –tras apenas una semana de pretemporada– condenó al Villamuriel ante un Becerril mucho más rodado en cuanto a sesiones de entrenamiento. Los locales decantaron la balanza en la primera parte gracias a los tantos del debutante Montenegro y de Conde, para vivir a placer en una segunda parte con muchas rotaciones y sin demasiados acercamientos a portería. La final enfrentará al Becerril, vigente campeón de la competición, y al Palencia Cristo el próximo miércoles a las 19:30 horas en el Mariano Haro, en un encuentro para decidir al campeón de esta edición del Trofeo Diputación.
Los primeros compases del choque dispusieron de ritmo y de mucha intensidad en el centro del campo por parte de ambos equipos. El dominio del Becerril, al menos en lo posicional, comenzó a ser latente desde esos primeros minutos y fruto de uno de los primeros acercamientos del cuadro becerrileño fue el primer tanto. Antes de cumplirse el minuto diez de juego, Montenegro adelantaba al Becerril con un potente disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Mario. El debutante en la delantera morada aprovechaba un balón suelto en la frontal para estrenar su casillero como goleador en su primera oportunidad. El tanto no cambió en absoluto el guion del encuentro. El dominio continuó siendo para los de Francis Olea. Al borde de la media hora, a punto estuvo de llegar el segundo. Gran jugada individual de Mark, pero su disparo desde el borde del área se estrelló contra el palo derecho de la meta del Villamuriel.
Los visitantes lo intentaron por momentos, con algún contragolpe certero en busca de restablecer las tablas en el marcador. Gran parte de dicho peligro llegó por el perfil diestro, con Mario Vallejo como protagonista. El extremo palentino sirvió un potente centro que se paseó por los dominios de Diego San Martín sin encontrar rematador. A pesar del paso adelante del Villamuriel, el Becerril iba a terminar de sentenciar el partido antes del descanso. Gran jugada de Charly por la derecha, buena dejada atrás y Conde no perdonó al batir a Mario por el palo corto.
Los conjuntos de Francis Olea y Chuchi Jorques se medirán el miércoles en el Mariano Haro
La segunda mitad fue muy diferente a la primera. El ritmo desapareció por completo tras muchísimas modificaciones desde ambos banquillos en cuanto a cambios y ante la falta de ritmo competitivo de los dos equipos. Las oportunidades de peligro fueron apenas testimoniales y ninguno de los dos porteros dispuso de demasiado trabajo. Pese a todo, el dominio posicional continuó siendo para el Becerril, aunque sin llegar a traducirlo en ocasiones de gol más allá de alguna acción aislada. Los de Francis Olea encontraron en el balón parado durante el último tramo del partido su mejor arma. Ismael botó dos saques de esquina muy peligrosos donde a punto estuvo de llegar el tercero de los becerrileños. El primero contó con un remate de cabeza de Mark que se marchó por muy poco y el segundo, despejado en área pequeña por la defensa del Villamuriel, tras una buena peinada de Diego Martín.
El Palencia Cristo golea al Astudillo a domicilio para sellar su lucha por el título provincial
El Palencia Cristo Atlético no dio margen a la sorpresa en la primera semifinal del Trofeo Diputación que se disputó este pasado viernes en el campo de fútbol La Joya de Astudillo, donde el conjunto de Tercera RFEF se impuso con autoridad y contundencia al equipo astudillano por el resultado final de 0-5.
El duelo medía a dos cuadros separados por dos categorías –los locales, recién descendidos a la Liga Primera Provincial, frente a un Palencia Cristo Atlético consolidado en esa Tercera–, y la diferencia de nivel y de ritmo se hizo evidente desde el inicio.
Los pupilos de Chuchi Jorques salieron decididos a marcar territorio y, a los pocos minutos del comienzo del partido, ya acumulaban posesiones largas y acercamientos peligrosos. El Astudillo, arropado por el público local, buscó, por su parte, hacer daño al contragolpe, pero apenas pudo inquietar la portería visitante. En la primera parte, la efectividad morada marcó el rumbo del choque. Javi Hernández, muy activo en el frente de ataque, firmó un doblete que dejó encarrilada la eliminatoria antes del descanso. El conjunto local, pese a su empeño y trabajo defensivo, se veía obligado a multiplicarse para frenar las acometidas rivales.
Tras la reanudación, las rotaciones introducidas por Chuchi Jorques no rebajaron el ritmo, sino todo lo contrario. El Palencia Cristo mantuvo la presión alta y el control absoluto del balón. Fue entonces cuando emergió la figura del futbolista palentino Mikel Prieto, que cuajó una segunda mitad estelar. Con olfato goleador y buena lectura de los espacios, anotó tres tantos para completar un 'hat-trick' que cerró la goleada y le permitió estrenar su cuenta en esta nueva etapa. El 0-5 final reflejó la superioridad visitante y certificó el billete del Palencia Cristo para la final del Trofeo Diputación, donde tratará de reafirmar su condición de favorito.
