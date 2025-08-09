El Becerril, finalista del Trofeo Diputación

El Becerril logró este sábado su billete para la final del Trofeo Diputación a costa del Villamuriel en el Mariano Haro. Los de Francis Olea ... comenzaron su pretemporada con el pie derecho al doblegar al cuadro cerrateño por 2-0 en un choque donde la diferencia entre ambos conjuntos fue notable. La falta de ritmo –tras apenas una semana de pretemporada– condenó al Villamuriel ante un Becerril mucho más rodado en cuanto a sesiones de entrenamiento. Los locales decantaron la balanza en la primera parte gracias a los tantos del debutante Montenegro y de Conde, para vivir a placer en una segunda parte con muchas rotaciones y sin demasiados acercamientos a portería. La final enfrentará al Becerril, vigente campeón de la competición, y al Palencia Cristo el próximo miércoles a las 19:30 horas en el Mariano Haro, en un encuentro para decidir al campeón de esta edición del Trofeo Diputación.

Los primeros compases del choque dispusieron de ritmo y de mucha intensidad en el centro del campo por parte de ambos equipos. El dominio del Becerril, al menos en lo posicional, comenzó a ser latente desde esos primeros minutos y fruto de uno de los primeros acercamientos del cuadro becerrileño fue el primer tanto. Antes de cumplirse el minuto diez de juego, Montenegro adelantaba al Becerril con un potente disparo cruzado ante el que nada pudo hacer Mario. El debutante en la delantera morada aprovechaba un balón suelto en la frontal para estrenar su casillero como goleador en su primera oportunidad. El tanto no cambió en absoluto el guion del encuentro. El dominio continuó siendo para los de Francis Olea. Al borde de la media hora, a punto estuvo de llegar el segundo. Gran jugada individual de Mark, pero su disparo desde el borde del área se estrelló contra el palo derecho de la meta del Villamuriel.

Los visitantes lo intentaron por momentos, con algún contragolpe certero en busca de restablecer las tablas en el marcador. Gran parte de dicho peligro llegó por el perfil diestro, con Mario Vallejo como protagonista. El extremo palentino sirvió un potente centro que se paseó por los dominios de Diego San Martín sin encontrar rematador. A pesar del paso adelante del Villamuriel, el Becerril iba a terminar de sentenciar el partido antes del descanso. Gran jugada de Charly por la derecha, buena dejada atrás y Conde no perdonó al batir a Mario por el palo corto.

Los conjuntos de Francis Olea y Chuchi Jorques se medirán el miércoles en el Mariano Haro

La segunda mitad fue muy diferente a la primera. El ritmo desapareció por completo tras muchísimas modificaciones desde ambos banquillos en cuanto a cambios y ante la falta de ritmo competitivo de los dos equipos. Las oportunidades de peligro fueron apenas testimoniales y ninguno de los dos porteros dispuso de demasiado trabajo. Pese a todo, el dominio posicional continuó siendo para el Becerril, aunque sin llegar a traducirlo en ocasiones de gol más allá de alguna acción aislada. Los de Francis Olea encontraron en el balón parado durante el último tramo del partido su mejor arma. Ismael botó dos saques de esquina muy peligrosos donde a punto estuvo de llegar el tercero de los becerrileños. El primero contó con un remate de cabeza de Mark que se marchó por muy poco y el segundo, despejado en área pequeña por la defensa del Villamuriel, tras una buena peinada de Diego Martín.