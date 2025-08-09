El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Conde trata de zafarse de la defensa rival.

Conde trata de zafarse de la defensa rival. Marta Moras

El Becerril, finalista del Trofeo Diputación

Los de Olea fueron dueños del choque ante el Villamuriel en todo momento para vencer gracias a los tantos de Montenegro y Conde

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:17

El Becerril logró este sábado su billete para la final del Trofeo Diputación a costa del Villamuriel en el Mariano Haro. Los de Francis Olea ... comenzaron su pretemporada con el pie derecho al doblegar al cuadro cerrateño por 2-0 en un choque donde la diferencia entre ambos conjuntos fue notable. La falta de ritmo –tras apenas una semana de pretemporada– condenó al Villamuriel ante un Becerril mucho más rodado en cuanto a sesiones de entrenamiento. Los locales decantaron la balanza en la primera parte gracias a los tantos del debutante Montenegro y de Conde, para vivir a placer en una segunda parte con muchas rotaciones y sin demasiados acercamientos a portería. La final enfrentará al Becerril, vigente campeón de la competición, y al Palencia Cristo el próximo miércoles a las 19:30 horas en el Mariano Haro, en un encuentro para decidir al campeón de esta edición del Trofeo Diputación.

