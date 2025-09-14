La Montaña Palentina recupera su esplendor con la celebración de su icónico ultramaratón Raúl Díaz y Rocío Lavín fueron los vencedores de la novena edición de la Ultra Montaña Palentina, con medio millar de participantes

Tras un verano marcado por los incendios forestales en algunas regiones de la provincia, este sábado la Montaña Palentina volvió a lucir con la celebración de la novena edición de su emblemática ultramaratón. Medio millar de corredores acudieron hasta Camporredondo de Alba para participar en alguna de las cuatro pruebas de competición: Ultra, Maratón, Trail y Young.

Todo transcurrió a lo largo de la jornada. A las 5 de la mañana los corredores más preparados, inscritos a la UTMP (Ultra Trail Montaña Palentina), iniciaban su marcha para completar el exigente recorrido de 65 kilómetros y 4.500 metros de desnivel positivo que se desplegaba ante ellos. A cambio de ese titánico esfuerzo físico y mental el deleite de conocer los rincones más afortunados del relieve palentino, como las Agujas de Cardaño, el Pozo de las Lomas, la Cascada de Mazobre o el Collado de Arra. Un paisaje de piedra caliza cuyas elevaciones hacen de este lugar un auténtico parque de atracciones para los amantes de la montaña. Con un tiempo de 8:33:36, el ganador en categoría masculina fue Raúl Díaz González, mientras que entre las mujeres se impuso Rocío Lavín con 10:35:40.

Ya a las 8:30 horas salía la modalidad Maratón Montaña Palentina, cuya ruta de 44 kilómetros y 3.510 metros de desnivel positivo también exigen una gran preparación física. Esta prueba lo hacía desde el refugio de Puente Agudín, ubicando su meta en Camporredondo de Alba, donde confluyeron las cuatro competiciones del evento. El vencedor en la categoría masculina fue Pablo Santos, con un tiempo de 5:37:01, mientras que en el cuadro femenino se impuso Sandra Carrancio con 7:36:10.

Por su parte, el Trail Fuentes Carrionas partía a las 10 horas con otro buen puñado de trailrunners dispuestos a cubrir este trazado de 21 km y 1.150 metros de desnivel positivo. Una prueba no tan exigente en comparación con sus dos hermanas mayores, pero también con muchos alicientes y lugares importantes en su camino. El más rápido en completar este recorrido fue el palentino Guille Acosta, quien con un tiempo de 1:56:49 reeditó su victoria del curso pasado. Entre las chicas la ganadora fue María Alles, con un registro de 2:28:12.

Ya por la tarde, a las 17 horas se celebró en Camporredondo de Alba el Young Trail, carrera para fomentar el deporte entre los más jóvenes y acercarles a los valores de la naturaleza y el trail running. Lo hizo a través de un recorrido de 6 km en el que se impusieron Beltrán Fernández (26:19) en categoría masculina y Laila Muñoz (34:31) en la femenina.

Organizada por el Club de Atletismo Puentecillas Palencia con el apoyo de la Diputación, el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión y el patrocinio de Joma Sport y Enervit, la Ultra Montaña Palentina volvió a vivir una exitosa edición en la que no faltó un generoso avituallamiento, duchas con agua caliente para los corredores y una ceremonia de premios que entregó más de 2.500 euros en metálico a los podios absolutos de las tres carreras principales.

La edición de 2026 promete ser especialmente emotiva para una carrera que cumplirá diez años rindiendo culto a uno de los entornos naturales más bellos del relieve nacional.