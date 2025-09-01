Fotos de Juan Pixelecta, en las bodas de plata del parque Montaña Palentina

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las imágenes reflejan la riqueza natural, la biodiversidad y el valor paisajístico de un enclave privilegiado ubicado en el norte de la provincia

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:54

La Casa del Parque Natural Montaña Palentina, en Cervera de Pisuerga, acoge la exposición fotográfica 'Montaña Palentina', del fotógrafo Juan García Cruz, conocido artísticamente como Juan Pixelecta y reconocido a nivel nacional por su especialización en imágenes de paisaje y naturaleza. Organizada por la Diputación de Palencia, la muestra presenta una cuidada selección de imágenes que rinden homenaje a la extraordinaria riqueza paisajística de la Montaña Palentina.

La muestra, compuesta por 28 impactantes imágenes, ofrece una mirada única sobre los paisajes más emblemáticos del Parque Natural Montaña Palentina, capturados bajo diferentes luces, estaciones y perspectivas.

Las instantáneas, firmadas por Juan Pixelecta, resaltan la riqueza natural, la biodiversidad y el valor paisajístico de este enclave privilegiado del norte palentino. El autor ofrece una mirada artística, técnica y profundamente emocional sobre los paisajes más emblemáticos del Parque Natural. A través de sus imágenes, el autor capta la diversidad de relieves, la riqueza de los ecosistemas y la belleza cambiante de la Montaña Palentina según las estaciones y la luz del día.

Esta exposición forma parte del proyecto de Diseño de la Estrategia y Plan Operativo de Marketing Turístico para la Montaña Palentina, enmarcado dentro del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) y promovido con motivo del vigésimo quinto aniversario del Parque Natural Montaña Palentina.

La colección reúne una serie de lugares y paisajes emblemáticos, comenzando por el Curavacas y el Castillo de Aguilar de Campoo, seguido del Espigüete bajo la lluvia y Aviñante de la Peña con el Pico Fraile. Se continúa con Peña Redonda a través del tríptico de las tres estaciones, Peñalabra en sus tres luces, y el Sinclinal de la Verdiana teñido de amarillo. Aparecen también Tremaya y Santa Lucía, así como los ríos Pisuerga, Carrión, Rubagón y el Camesa en otoño. El recorrido abarca el Valle Pineda y el Pozo Fuentes Carrionas, el Pozo Lomas, las Agujas de Cardaño, los Lagos del Ves y la Fuente Cobre. Se suman el Alto Miranda, el Ribero Pintado y la Tejeda de Tosande con su característico zigzag, junto a la Senda Los Rojos y el imponente Roblón de Herreruela. También figuran Brañosera y el Pozo Merino, el río Camesa cruzando el Puente Rojadillo, Mazobre, los Castros Negros y Camporredondo con sus reflejos y nieblas. Finalmente, se cierra con Alba de los Cardaños, vista desde el mirador.

