El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Canario y Marcos intentan llevarse el balón en el partido del Palencia CFante el Almazán. Marta Moras Boada

Victoria de un Palencia CF que se aferra al coliderato

Los de Marchena suman su cuarto triunfo consecutivo tras imponerse al Almazán y mantienen el pulso con el Palencia Cristo

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:50

El Palencia CF prolonga su idilio con el inicio liguero tras vencer este domingo al Almazán en La Balastera por la mínima, en un choque ... marcado por la intensidad y el desacierto en el último tercio de ambos campos, donde un único gol de Vallecillo terminó marcando la diferencia. La victoria mantiene a los de Marchena en la zona más alta de la clasificación junto al Palencia Cristo, como los únicos dos conjuntos que han sido capaces de sumar doce de doce en estas cuatro primeras fechas del calendario. La próxima jornada, el Palencia CF visitará al Mojados en busca de mantener su pleno de victorias en este arranque de temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  4. 4 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  8. 8 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  9. 9

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  10. 10 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Victoria de un Palencia CF que se aferra al coliderato

Victoria de un Palencia CF que se aferra al coliderato