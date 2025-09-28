Victoria de un Palencia CF que se aferra al coliderato

El Palencia CF prolonga su idilio con el inicio liguero tras vencer este domingo al Almazán en La Balastera por la mínima, en un choque ... marcado por la intensidad y el desacierto en el último tercio de ambos campos, donde un único gol de Vallecillo terminó marcando la diferencia. La victoria mantiene a los de Marchena en la zona más alta de la clasificación junto al Palencia Cristo, como los únicos dos conjuntos que han sido capaces de sumar doce de doce en estas cuatro primeras fechas del calendario. La próxima jornada, el Palencia CF visitará al Mojados en busca de mantener su pleno de victorias en este arranque de temporada.

El partido comenzó con los de Marchena con la posesión del balón, aunque no lograban encontrar profundidad para hacer daño al Almazán. Los visitantes estaban muy bien plantados sobre el césped y buscaban crear peligro al contrataque. La primera ocasión llegó con un saque de banda largo de Marcos que peinó Colás directamente a las manos de Varea. La segunda, con un disparo de Samu que se marchaba demasiado alto. Las ocasiones escaseaban y las imprecisiones en el último tercio eran una constante.

Iker, muy forzado a la salida de un saque de esquina, lograba rematar contra la meta de Varea y el portero ex del Palencia detenía en la misma línea el balón, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego cuando los jugadores morados protestaban que el balón había traspasado por completo la línea de gol. El único intento del Almazán sobre la meta de Unai en la primera mitad llegó a balón parado, con una falta lateral rematada alta por Checa en el segundo palo. La última antes del descanso fue para los de Marchena. Contragolpe conducido por Adri Calvo, cuyo disparo se estrelló de primeras contra un rival y, en el pase atrás, Miguelito envió muy por encima de la portería visitante.

La segunda parte arrancaba con el mismo guion de partido. Ambas defensas continuaban imponiéndose a los ataques, viendo cada vez menos las áreas. El juego del Palencia CF encontró por fin claridad y el tanto de la victoria con una excepcional pared entre Canario y Vallecillo. El primero devolvía de primeras para dejar en un mano a mano al segundo ante Varea, solventado con un remate por toda la escuadra.

Con el Palencia CF por delante, el encuentro apenas dio para más pese a quedar todavía media hora de juego. Los de Marchena le supieron meter cloroformo al partido para que no volviese a pasar nada. Los visitantes apenas pudieron inquietar a Unai en esa recta final. La única oportunidad fue para Albitre al filo del minuto 90, con un disparo desde la frontal muy desviado.