Batalla sin premio para el Súper Agropal en casa del líder

El Súper Agropal Palencia sucumbió ayer en su visita al líder para cosechar su tercera derrota de la temporada. Los de Natxo Lezkano compitieron al ... máximo nivel, pero su desacierto exterior (5/23 en triples) y un último cuarto más lúcido de los coruñeses fueron suficientes para caer ante un Leyma que sigue invicto. Los mejores del cuadro morado fueron Wintering y Ugochukwu, con 14 y 15 puntos, respectivamente. Además, el equipo dejó muchos minutos de una defensa inexpugnable, aunque le faltó acierto para optar al triunfo en la recta final.

Leyma Coruña Cuevas (10), Cremo (20), Jou (10), Radoncic (8) y Diop (4). También jugaron Pachecho (16), Jorgensen (9), Brnovic (2), Braz (-) y Thiam (3). 82 - 75 Súper Agropal Palencia Jakovics (7), Kunkel (6), Oroz (-), Kamba (3) y Armus (2). También jugaron Wintering (14), Borg (10), Rodríguez (6), Vrankic (12), Ugochukwu (15) y González (-). Parciales: 22-22, 24-25, 12-12 y 24-16.

Árbitros: López, Martínez y Carpallo

Incidencias: Décima jornada de Primera FEB disputada en el Coliseum de Coruña.

Leyma Coruña entró mejor en el encuentro, con un ritmo frenético que sobrepasó a los palentinos. El acierto exterior con Cremo y Cuevas como protagonistas abrumó al Súper Agropal, que no anotó hasta después de los primeros tres minutos de juego y desde la personal (8-2). Jakovics, con tres tiros libres, y Vrankic lograron enganchar poco a poco al encuentro a los de Lezkano (12-6). El ala-pívot croata tiró del carro con otros cuatro puntos consecutivos y el conjunto palentino lograba situarse por delante por primera vez gracias a una canasta de Tobias Borg (15-16). La respuesta gallega no se hizo esperar, gracias a ese enorme acierto exterior. Pachecho y Cremo neutralizaron el buen momento palentino, aunque Kamba firmaba la última canasta del cuarto para cerrarlo con el marcador igualado (22-22).

En el inicio del segundo cuarto, fue Coruña nuevamente mejor. Cremo, desde la personal, y una antideportiva para Kunkel permitieron a los locales poner tierra de por medio en el marcador (27-22). Al Súper Agropal le costó, como al inicio, volver a anotar. Lo hizo Ugochukwu bajo canasta para romper la sequía. Cuevas y Diop ampliaron la renta de Coruña, sustentada sobre todo en el desacierto de los de Natxo Lezkano en el lanzamiento exterior. Un dos más uno de Jorgensen parecía que inclinaba la balanza del lado local, pero entró en escena el show de Alec Wintering. Dos canastas seguidas suyas y el primer triple morado del encuentro, obra de Borg, provocaban el primer tiempo muerto local (37-35). En los últimos compases previos al descanso, muchas visitas a la línea de tiros libres. El Súper Agropal Palencia supo sacar ventaja de la situación y de ese intercambio final de canastas, para con varios rebotes ofensivos y un último triple de Wintering, marcharse por delante al finalizar el segundo cuarto (46-47).

El partido se decidió en el último cuarto, donde Leyma Coruña dispuso de mayor acierto en ataque para llevarse el triunfo

Los dos equipos se quedaron el acierto en el paso por vestuarios. En los cinco primeros minutos del tercer cuarto, solo un triple para cada uno, el de Cremo y el de Manu Rodríguez para mantener al Súper Agropal Palencia con un punto de ventaja. El ritmo continuó siendo frenético, aunque sin acierto en el tiro por parte de ninguno. Este acierto lo encontró primero Coruña. Jou, desde la personal, y un triple de Pachecho provocaban el tiempo muerto de Natxo Lezkano (56-52). El paso por banquillos despertó al Súper Agropal. Ugochukwu anotó en dos acciones consecutivas para recortar diferencias. Un último triple de Manu permitía a los palentinos afrontar el último cuarto con un punto de ventaja.

El último cuarto arrancó de cara para los locales. Cinco puntos seguidos de Cuevas, mientras los palentinos no aprovechaban desde la personal una antideportiva de Cremo. El Súper Agropal no anotaba, hasta una solitaria canasta de Jakovics, que mantenía su esperanza. Dos triples de Coruña comenzaban a decantar la balanza y un dos más uno de Jorgensen, que significaba además la eliminación de Kunkel, cerraba el choque a falta de dos minutos (77-65). Los de Lezkano jugaron por el 'average' esa recta final. Un triple de Borg y Jakovics desde la personal cerraban la diferencia en siete y la derrota por 82-75.