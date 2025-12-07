El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Natxo Lezkano da instrucciones durante el partido ante el Leyma Coruña.

Ver 50 fotos
Natxo Lezkano da instrucciones durante el partido ante el Leyma Coruña. Factoría 9

Batalla sin premio para el Súper Agropal en casa del líder

Los de Lezkano mantienen el pulso al Leyma Coruña hasta el final y terminan cediendo por culpa de su desacierto exterior

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:54

Comenta

El Súper Agropal Palencia sucumbió ayer en su visita al líder para cosechar su tercera derrota de la temporada. Los de Natxo Lezkano compitieron al ... máximo nivel, pero su desacierto exterior (5/23 en triples) y un último cuarto más lúcido de los coruñeses fueron suficientes para caer ante un Leyma que sigue invicto. Los mejores del cuadro morado fueron Wintering y Ugochukwu, con 14 y 15 puntos, respectivamente. Además, el equipo dejó muchos minutos de una defensa inexpugnable, aunque le faltó acierto para optar al triunfo en la recta final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  2. 2

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  3. 3 Un vehículo choca contra la escultura del toro en los jardines de la Rubia
  4. 4 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  5. 5

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  6. 6 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  7. 7

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  8. 8 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  9. 9 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  10. 10

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Batalla sin premio para el Súper Agropal en casa del líder