El Súper Agropal Palencia quiere asaltar un fortín

El Súper Agropal Palencia regresa a la competición tras las ventanas FIBA en un escenario de máxima exigencia. Los de Natxo Lezkano visitan mañana el ... inexpugnable, hasta el momento, Coliseum Coruña para enfrentarse al líder invicto de la categoría. Un duelo directo entre los dos primeros clasificados con mucho en juego. El conjunto palentino llega completamente recuperado gracias a la semana de descanso y con la única baja de Álvaro Muñoz, con el firme propósito de vencer al Leyma Coruña y situarse a tan solo una victoria de la primera posición de la clasificación.

El cuadro morado ha aprovechado esta semana sin competición para recuperar a todos sus efectivos al máximo nivel. Durante la primera semana de parón, los de Lezkano apenas han entrenado con seis jugadores, centrándose ya a partir del lunes pasado en el encuentro ante Coruña. Un descanso que le ha venido muy bien al Súper Agropal para recuperar a todos los tocados y a Manu Rodríguez, que vuelve de su lesión. «Estamos con muchas ganas y recuperados físicamente. Esta semana de descanso nos ha venido bastante bien para algunos jugadores que teníamos tocados y arrastraban molestias desde hace tiempo. Manu vuelve también y sumamos un efectivo más», explica Natxo Lezkano.

El Leyma Coruña recibe a los palentinos en un momento excelente de forma, invicto y con un balance de 8-0 en este arranque de Primera FEB. Los de Carles Marco son el mejor equipo de la categoría hasta el momento y tienen un examen importante de cara a ir dando pasos al ascenso directo frente a uno de sus perseguidores en la tabla. «Es un equipo muy completo prácticamente en todo. Tienen un ataque y una defensa top de la Liga. Son el conjunto que más puntos mete, que más posesiones juega, que más rebotea y que pierde pocos balones. Juegan muy bien, están en un buen momento, con un 'roster' muy largo y con mucha experiencia», analiza Natxo Lezkano.

El último en incorporarse ha sido Tobias Borg, que ha disputado las ventanas con Suecia. El escolta se unió a los entrenamientos el pasado jueves y está en plenas condiciones para el encuentro. «Lógicamente es el que menos descanso ha tenido. Entrenó con su selección, jugó dos partidos y otro viaje de vuelta. Le dimos un pequeño descanso para que recuperara bien y se centrara ahora en lo que viene por delante», afirma el técnico morado.

En cuanto a las claves, el entrenador del Súper Agropal Palencia señala que deben hacer un partido casi perfecto para poder ganar y que Coruña no tenga su mejor día. «No podemos pensar en un solo jugador de ellos porque tienen una plantilla muy amplia. Tenemos que defender a un grandísimo nivel, atacar muy bien, tener buenos porcentajes de tiro, perder pocos balones y ser consistentes en el rebote. Nos tiene que salir un partido muy completo para poder competir y poder ganar», argumenta.

Leyma Coruña afronta el partido después de dos semanas sin competir, tras su jornada de descanso y el parón por las ventanas. Una circunstancia que podría jugar a favor del Súper Agropal. «A mí me gusta que la competición no tenga parones, aunque reconozco que este nos ha podido venir bien porque andábamos sin gasolina en el aspecto de las lesiones. El hecho de no competir te rompe un poco el ritmo. Vamos a ver, nunca se sabe hasta después del partido, si nos ha venido bien o mal», concluye Lezkano.