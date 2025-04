La batalla por el derribo de la pasarela de San Antonio se extiende a la Diputación

El Norte Palencia Miércoles, 9 de abril 2025, 19:03 Comenta Compartir

Las declaraciones del concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, en las que criticaba a la Diputación por ofrecer a Adif el Camino de San Román como vía alternativa a la pasarela de San Antonio a cambio de la reparación de esta carretera, han provocado un enfrentamiento en el seno de la institución provincial, ya que los socialistas han criticado a la presidenta, Ángeles Armisén, de practicar la deslealtad institucional. El Grupo Socialista reprocha a Armisén su comportamiento con respecto al proyecto de derribo por parte de Adif de la pasarela del barrio de San Antonio. «Esta actitud demuestra su falta de seriedad, ya que mientras en el pleno, y de forma pública, aseguraba que esta solución era prácticamente inviable técnicamente, a la vez comunicaba al Administrador Ferroviario su total predisposición a que se demoliera la pasarela, siempre y cuando se acondicionara el Camino de San Román por parte de Adif».

Los diputados provinciales del PSOE también han querido «dejar constancia de su falta de lealtad institucional» por la carta dirigida al Ayuntamiento el día 31 de enero, solicitando información sobre la obra a ejecutar e instando a esta institución a mantener una comunicación fluida, «mientras de forma sibilina ofrecía su colaboración a Adif para que pudiera realizar el arreglo del Camino de San Román, asumiendo el coste de su acondicionamiento«.

El PSOE lamenta las «dos caras mostradas por la presidenta de la Diputación y concejala en el Ayuntamiento de Palencia que cuando fue requerida para que arreglase esta vía lo consideró inviable, mientras estas dificultades técnicas parecen desaparecer milagrosamente si es otro quien lo paga».

Los socialistas recuerdan también las palabras de Armisén en la sesión plenaria en las que afirmaba que «es un tema que hemos estudiado, pero en estos momentos para nosotros no es una prioridad». En este sentido, advierten a la presidenta de que quizás no sea consciente de que al mismo tiempo que esta obra afectaría a los ciudadanos de la capital para salir hacia la provincia, también perjudicaría a los de la provincia para acceder a la ciudad.

El PSOE de Diputación insta a la presidenta a que «olvide sus rencillas con el Ayuntamiento de Palencia, quizás por estar gobernado por el Partido Socialista, y se ponga a trabajar en la misma dirección, con lealtad institucional y sin intrigas políticas, con el fin de favorecer el diálogo fluido entre las instituciones y a la postre en beneficio de todos los palentinos de la provincia, incluida también la capital».

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, quiso salir al paso hoy para desmentir cualquier tipo de negociación directa con Adif respecto a las obras que afectan a la pasarela de la CL-615, mostrando su sorpresa ante las declaraciones del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, Álvaro Bilbao. «Ayer me sorprendieron mucho sus palabras tras la reunión que mantuvieron en Madrid con el presidente de Adif. Yo no he tenido ningún contacto, ni telefónico ni personal, con Adif, eso tiene que quedar claro», afirmó tajante.

Armisén subrayó que la Diputación no ha desempeñado un papel activo en las conversaciones con Adif sobre el derribo de la pasarela, una infraestructura clave para los accesos a la capital y a numerosos pueblos de la zona. «La Diputación no ha negociado nada con Adif. Lo único que han hecho nuestros técnicos, a solicitud de Adif tras una reunión convocada por el delegado territorial de la Junta, es remitir planos del Camino de San Román que teníamos de un estudio de alternativa realizado hace tres años, con precios actualizados», explicó. Sin embargo, dejó claro que esta vía no se considera una solución viable. «Nunca hemos visto el Camino de San Román, en su estado actual, como una alternativa al tráfico habitual, y así lo manifesté en esa reunión».

La presidenta también detalló que la única acción de la Diputación respecto a este asunto fue una carta enviada hace meses a la alcaldesa de Palencia en la que decía transmitir «la preocupación por los accesos, ya que la mayoría de los pueblos de esa zona, así como las ambulancias, dependen de esa pasarela. Queríamos conocer las alternativas, sobre todo porque coincide en el tiempo con otra obra de Adif en el puente de gálibo que afecta al Camino de San Román». Armisén insistió en que no hubo reuniones ni demandas directas con Adif. «En ningún momento hemos hablado con ellos ni hemos tenido contacto más allá de lo solicitado por la Junta».

Sorpresa en la Junta de Castilla y León El delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, se mostró este miércoles sorprendido ante las declaraciones del Ayuntamiento de la capital palentino, que afirmaban que el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, había anunciado la suspensión del derribo de la pasarela de la CL-615. «A nosotros los técnicos no nos han dicho nada de esa suspensión. Yo no estuve en esa reunión, solo puedo hablar de nuestras comunicaciones con Adif», aclaró Rubio Mielgo, en referencia a las negociaciones en curso sobre las obras que afectarán a esta infraestructura clave de acceso a la capital. Ayer, técnicos de Adif visitaron Palencia para evaluar soluciones técnicas a las obras de ampliación de la vía convencional, destinadas a incrementar el transporte de mercancías ferroviario. Rubio Mielgo destacó la relevancia de estas actuaciones. «La Junta lleva semanas trabajando con Adif y hemos exigido que estas obras son necesarias, no para la línea del Ave, sino para potenciar el transporte de mercancías con la ampliación de la línea ordinaria». Entre las alternativas planteadas, la Junta propuso construir una pasarela alternativa, pero esta opción fue descartada por su complejidad. «Presentaba muchos problemas porque afectaría a una fábrica y a viviendas que habría que derribar en un espacio muy estrecho». En su lugar, se están explorando otras vías de acceso a la ciudad. «Ayer se hicieron visitas con transportistas de Palencia para analizar las posibilidades de tráfico, especialmente de autobuses. La solución está en manos de los técnicos», explicó Rubio Mielgo, quien adelantó que próximamente se celebrará una reunión con Adif para conocer las propuestas definitivas. «Nos presentarán sus opciones y la Junta autorizará o no el paso por esa pasarela».