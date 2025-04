Adif suspende el derribo de la pasarela de San Antonio

José María Díaz Palencia Martes, 8 de abril 2025, 19:46 Comenta Compartir

No habrá derribo de la pasarela de acceso a Palencia a través del barrio de San Antonio desde la carretera autonómica CL-615. No habrá ... derribo, al menos hasta que haya una alternativa de acceso a la ciudad que no genere perjuicios ni conlleve el colapso de otras vías de entrada a la capital palentina.

Este es el compromiso que ha aceptado el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, durante el encuentro mantenido con la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, quienes le exigieron que las obras de ampliación de la plataforma ferroviaria del Ave a León no supongan un caos circulatorio para la ciudad de Palencia, dado que en el proyecto se incluye el derribo de esta pasarela, por la que discurre buena parte del tráfico que llega a Palencia desde el norte de la provincia o desde la zona oeste de Tierra de Campos. «Van a apostar por la solución que este Ayuntamiento ha solicitado repetidas veces, que es no demoler la pasarela o construir una nueva pasarela, para demoler la actual, una vez que la nueva esté terminada. De momento, queda suspendida la demolición de la pasarela de San Antonio», explicó el concejal de Urbanismo, quien indicó que en estos momentos, Adif está estudiando si es posible técnicamente ejecutar la obra manteniendo la actual pasarela, «aunque esto les pueda suponer algunos perjuicios en la ejecución de obra, como la dilación en el plazo de finalización». Pero además, el concejal de Urbanismo, lamentó la actitud de la Diputación Provincial, ya que, según explicó se ha dirigido a Adif para plantear la propuesta de que el Administrador Ferroviario contemple el Camino de San Román como vía alternativa de acceso a la ciudad. «La sorpresa nos la hemos llevado, cuando el presidente de Adif nos ha mostrado un documento remitido por la Diputación en el que le dicen que si se derriba la pasarela no hay ningún problema, porque los coches pueden pasar por el Camino de San Román, que es propiedad de la Diputación, siempre que lo arreglen entero, y conviertan el Camino de San Román en una carretera como es debido, con dos carriles, arcenes y todos los elementos de seguridad. Y todo esto sin que nosotros en el Ayuntamiento tuviésemos algún conocimiento de ello, a pesar de que la presidenta de la Diputación ha pedido a la alcaldesa que la mantenga informada de todo el procedimiento». «Creemos que apostar por el Camino de San Román no resolvería el problema de movilidad que provocaría el derrumbe de la pasarela de San Antonio, por lo que pedimos y apostamos, a pesar de lo que se diga desde otras administraciones, que la pasarela tiene que mantenerse», manifestó Bilbao.

Temas

Adif

Palencia