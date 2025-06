El bar de la Huerta de Guadián se dinamizará con una concesión a largo plazo

Cada vez que se acerca el verano, el Ayuntamiento de Palencia se ve en la obligación de sacar a contratación pública la apertura de temporada ... de diversos bares y quioscos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en parques y zonas verdes, como el parque de la Carcavilla, la Isla Dos Aguas o la Huerta de Guadián, entre otros.

Se trata de concesiones administrativas que se otorgan solo por unos meses y no siempre resulta fácil encontrar empresarios interesados en asumir la gestión. En la mayor parte de los casos, las instalaciones son antiguas, no cuentan con buenos servicios y precisan de una inversión que hace que estas adjudicaciones no resulten atractivas.

En algunos de los casos, el Ayuntamiento, como ha ocurrido con los antiguos bares del Monte el Viejo, prácticamente ha desistido de buscar hosteleros interesados en estos establecimientos. Algunos, como el de la zona de ocio de Isla Dos Aguas, llevan cerrados más de una década, otros, como la Huerta de Guadián, se han logrado abrir casi de forma continuada, aunque después de grandes esfuerzos del Ayuntamiento para que pueda ofrecerse ese servicio de hostelería en esta céntrica zona verde.

Para evitar estos problemas, el Ayuntamiento de Palencia ha decidido cambiar por completo el modelo de concesión de la Huerta de Guadián, según anunció en el último pleno la propia alcaldesa, Miriam Andrés, quien indicó que se está trabajando ya en la elaboración de unos pliegos de condiciones para sacar a licitación la gestión de esta cafetería a largo plazo, en lugar de hacerlo cada temporada. Se pretende que sea una concesión de numerosos años, con el fin de que el hostelero que asuma la gestión pueda amortizar una inversión importante para la construcción de un verdadero establecimiento de hostelería y no una simple caseta como la que existe en la actualidad.

La alcaldesa indicó que para este verano, dado que no hay tiempo material de que se adjudique el nuevo proyecto o se inicien las obras de transformación, el Ayuntamiento concederá autorizaciones de uso público del suelo a empresas de 'food trucks' (furgonetas de comida), como las que se instalan durante la Feria Chica, con el fin de que se instalen en la Huerta de Guadián durante los próximos meses y pueden ofrecer el servicio de hostelería en el parque.