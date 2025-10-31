El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Carlos Galindo. Almudena Álvarez

Juan Carlos Galindo | Perito judicial en delitos tecnológicos

«Los bancos podrían frenar las ciberestafas, pero no quieren»

El experto en criminalidad electrónica explica que el fraude digilta afecta a 450.000 personas en España al año

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:26

La jornada sobre ciberseguridad celebrada en Palencia también abordó el lado criminal de la tecnología. Juan Carlos Galindo, perito judicial en delitos económicos y tecnológicos, ... describió un panorama preocupante en el que el fraude digital «se ha convertido en un fenómeno masivo» que afecta cada año a unas 450.000 personas en España, aunque según sus cálculos el número real de víctimas duplica esa cifra, ya que muchas no denuncian «por vergüenza o por miedo a ser juzgadas».

