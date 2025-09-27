El Ayuntamiento saca a contratación la reforma de la plaza de la Constitución

El Norte Palencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha visto la aprobación del expediente de contratación para la ejecución de las obras y suministro del proyecto para la reforma del parque infantil y zona biosaludables, además de la instalación de una pista multideporte en el parque de la Constitución. Las obras, que cuentan con un presupuesto base de licitación de 225.319 euros y un plazo de ejecución de tres meses, permitirán ampliar las opciones de ocio al aire libre en el barrio del Campo de la Juventud. Los trabajos están cofinanciados por la Junta de Castilla y León en el ámbito del Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2025.

El proyecto, redactado por el estudio de paisajismo Baobab, contempla una estructura principal para el parque infantil, que será un multijuego con la temática del granero, con más de siete metros de altura y capacidad de hasta 22 niños, que en su interior tendrá dos toboganes cerrados, escaleras y rocódromos, claraboyas, zona de estimulación temprana, fichas deslizantes, un medidor para que los niños vean cómo crecen, y un banco para sentarse.

Además, se instalará un tractor de metro y medio para los niños, con zonas de asientos abiertas, la cabina con volante y botones que fomentarán el juego de los pequeños conductores.

El proyecto dotará a la plaza del Campo de la Juventud de Palencia de una mejor dotación deportiva abierta, para lo que se creará allí una pista con vallado aéreo para evitar que los balones se saltan de la zona de juego y lleguen a las calzadas cercanas o impacten con los viandantes. La nueva pista multideporte estará junto a la zona de juegos biosaludables destinada a los adultos, que también se renovarán porque están deteriorados.

Fuera de este proyecto, el equipo de gobierno tiene intención de remodelar el templete central de la plaza de la Constitución.

Asimismo, se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local de la aprobación del expediente de contratación del contrato mixto de las obras de renaturalización y regeneración de la segunda fase del parque infantil de la plaza Virrey Velasco, con un presupuesto de 528.894 euros.

Con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, la plaza está siendo intervenida intervenida en dos fases. La primera ha abordado la remodelación del espacio urbano completo por un importe de 1.084.000 euros y en una segunda fase se intervendrá en el parque infantil de este área del barrio de Santiago, que permitirá convertirlo en el más grande de Castilla y León.

Por otro lado, dentro del área de Impulso Económico, Empleo y Comercio, la sesión ordinaria ha servido para dar paso a la resolución de la convocatoria de ayudas destinadas a asociaciones y entidades de Palencia, que con un importe total que asciende a los 46.000 euros están dirigidas a la realización de programas de impulso y apoyo al emprendimiento y al tejido empresarial durante el presente ejercicio.

De esta cifra, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia recibirá una subvención de 20.000 euros para el desarrollo del programa de Coworking Digital Zona Doze. La misma cantidad irá destinada al programa 'Empresas Preparadas Palencia' de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos Dependientes de Castilla y León recibirá 3.150 euros para el programa 'Palencia contigo: Cobranding' y, por último, 2.850 euros irán destinados a la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales y su programa de emprendedores.