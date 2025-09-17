El plan de renovación de parques infantiles arranca en el Salón

La planificación de mejora de los parques infantiles prevista por el Ayuntamiento de Palencia continúa con una nueva fase, en la que se incluyen tres ... actuaciones, cuyos proyectos se aprobaron el pasado mes de julio. Se trata de intervenciones de mejora en tres puntos de la ciudad de uso masivo y continuado, el parque del Salón y la Plaza de la Constitución, además de la pequeña plaza de Santa Ana, en el barrio de Allende el Río.

Renovar los parques infantiles se ha convertido en los últimos años en una constante en todos los planes de inversión de los municipios, dado que se trata de infraestructuras que sufren día a día un notable desgaste, tanto por el uso de los pequeños, sino por los continuados actos vandálicos. Pero también es contante el cambio de normativas en el ámbito de la seguridad, con lo que las actuaciones para adaptar estos espacios públicos a esas regulaciones también resulta habitual.

En este caso, la nueva programación de parques infantiles arrancará con las obras de mejora del parque del Salón, puesto que se trata de una de las infraestructuras de mayor uso intensivo, pero que además se ha convertido en uno de los espacios de mayor antigüedad, puesto que en los últimos años se han venido efectuando renovaciones en diferentes puntos de la capital palentina que, sin embargo, no han llegado al parque del Salón. «Actualmente, este parque se encuentra en mal estado, tanto los juegos como, especialmente el pavimento, debido a las raíces de los árboles que lo han levantado. El proyecto se basa en la sustitución de todos los elementos de juego, instalando otros adaptados a distintas edades y habilidades. La intervención planteada consiste, principalmente, en desmontar el parque infantil existente, tanto el pavimento como los juegos, y sustituir todo ello por elementos nuevos de juego y pavimento continuo, que cumple, e incluso aumenta las prestaciones en relación a la accesibilidad y la inclusión. En este proyecto solo se va a intervenir en 600 metros cuadrados», según se recoge en el pliego de condiciones técnicas de la licitación del proyecto.

Ahora, el Ayuntamiento ha publicado la licitación de las obras de este parque por un presupuesto de algo más de 214.000 euros, con impuestos incluidos. El tiempo de ejecución de los trabajos se ha fijado en tres meses y el plazo para presentar ofertas finaliza el 29 de septiembre.

El objetivo es renovar la totalidad de los elementos de juego, para lo que se exige a la contratista el suministro de un número mínimo de equipamientos, entre los que figura un gran estructura de toboganes metálicos y cubos de madera, un columpio con tres asientos de diferentes tipos, un balancín percha, un balancín giroscópico, un carrusel giratorio y un balancín clásico.

la empresa deberá tener una especial atención al tratamiento de las raíces de varios de los árboles de la zona, ya que asoman sobre el pavimento. Se deben establecer medidas para su eliminación sin afectar a la estabilidad de los ejemplares o incorporarlas al tratamiento del suelo, de tal forma que no destrocen, como vienen haciendo hasta ahora, el pavimento de seguridad.

Esta es la primera de las intervenciones, puesto que ya se encuentra en licitación. Pero a lo largo de este año también quieren completarse las obras de mejora de otros parques de la ciudad, como el de la plaza de la Constitución. Para esta zona, está prevista también una remodelación integral del parque infantil, además de crearse una pista multideporte y una zona biosaludable. Para este proyecto se ha previsto un gasto de 225.319 euros.

Mientras, para esta nueva fase de actuaciones en los parques infantiles, la tercera de las intervenciones se desarrollará en la plaza de Santa Ana. Se trata de la obra de menor entidad, puesto que se centrará especialmente en la renovación del suelo de seguridad, sin la necesidad de renovar los aparatos de juegos. Aunque sí está previsto colocar un elemento que facilite la creación de sombra para evitar las altas temperaturas. El gasto que se ha programado es de 62.109 euros.