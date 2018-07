Atenea Carter y la banda The Mighty Might actuarán el lunes en Palencia Atenea Carter y la banda The Mighty Might. / El Norte El concierto comenzará a las 21:00 horas en el patio de la Diputación EL NORTE Palencia Viernes, 27 julio 2018, 12:45

La Diputación de Palencia acoge este lunes el sexto concierto del ciclo «Puestas de Sol» en el patio de la Diputación y enmarcado en el programa cultural Espiga 2018 de la institución provincial.

Este concierto que comienza a las 21:00 horas corre a cargo de Atenea Carter & The Mighty Might, una banda formada por ex-miembros de The Pepper Pots que preparan las líneas maestras de lo que será su nueva y excitante aventura: un proyecto de soul y funk donde la potentísima voz de Atenea Carter se fusionará con la sonoridad Old School de The Mighty Might .

Atenea Carter es cantante y compositora, formada en el 'Taller de Músics' y en la escuela Jam Session de Barcelona. Nacida en Cataluña pero con raíces suramericanas, ya destaca con temprana edad per su extraordinaria voz y dotes musicales. Después de aprender de los mejores, ahora se presenta como front-woman imponente, capaz de encender cualquier platea con su voz y su actitud acaparadora. Sin duda, la voz de Atenea Carter llegará a todos los amantes de la música Soul sin dejarlos indiferentes.

Por su parte, The Mighty Might es la banda que la acompaña. Formada por músicos experimentados, provenientes de varias formaciones dentro de la escena soul y funk catalana. Son una máquina muy bien engrasada de soul «old school» y no es de extrañar, ya que muchos de ellos tienen mucha experiencia en los escenarios, y han trabajado con artistas de la talla de The Impressions, Eli 'Paperboy' Reed o Maxine Brown.

Together & free, el primer disco de Atenea Carter & The mighty Might. De entrada, se siente que Curtis, Martha, Aretha o Smokey están presentes en cada acorde y en cada melodía. Pero también se percibe a los clásicos contemporáneos como Sharon o Charles, y toda la tradición de los grandes nombres del soul de todos los tiempos.»

Graduados en la Universidad de Old School con profesores como Maxine Brown, Binky Griptite o The Impressions y con una larga trayectoria de conciertos y kilómetros en cada traste, tecla, embocadura y casco de sus instrumentos, los músicos de The Mighty Might hacen una simbiosis perfecta con la frescura, energía y sensibilidad de Atenea Carter.