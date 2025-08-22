Adif aclara que las pantallas metálicas del vallado ferroviario son provisionales El Ayuntamiento confirma que se han colocado por motivos de seguridad debido a las obras del Ave en la zona sur y que se retirarán después

Se han colocado a lo largo de decenas de metros del vallado que impide el acceso al trazado ferroviario. Cubren ya buena parte de la zona sur de la ciudad y han generado un profundo malestar entre los vecinos de la zona, puesto que según denuncian se acentúa todavía más la división entre las dos partes de la ciudad separadas por las vías del tren.

Esta instalación, que ha pillado por sorpresa, no solo a los vecinos, sino también al propio Ayuntamiento de Palencia, está vinculada a las medidas de protección y seguridad que se incluyen en el plan de obras de la adecuación de la plataforma ferroviaria para la llegada de los trenes alta velocidad a la capital palentina. Son, por tanto, elementos de seguridad de carácter provisional que se retirarán una vez que concluyan las obras, según ha confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) al Consistorio palentino.

Sin embargo, la instalación ha generado una importante inquietud entre los vecinos de la zona, dado que existe un proyecto de la propia empresa Adif para instalar pantallas acústicas a lo largo de todo el trazado ferroviario de Palencia, que también estarán fabricadas mediante planchas metálicas. Esta confusión inicial llevó al Ayuntamiento de Palencia a dirigirse a los responsables de Adif para solicitar que se paralizase la instalación de las pantallas acústicas, dado que el Consistorio ya manifestó su rechazo a este proyecto y consiguió un compromiso inicial de la dirección de Adif de no actuarse en la capital palentina sin una comunicación previa al Ayuntamiento, así como de no proceder a la instalación de este tipo de pantallas opacas para reducir las emisiones sonoras de los trenes.

Tras esta nueva queja del Ayuntamiento por la instalación de elementos metálicos en el trazado ferroviario, Adif se ha visto obligada a explicar al Ayuntamiento que no se trata de pantallas de insonorización, sino de material de seguridad vinculado a las obras de mejora de la plataforma del Ave.

Esta respuesta ha llevado también a la alcaldesa a difundir un comunicado explicativo, en el que insiste en que la instalación de estas placas metálicas es provisional. «Esas chapas responden a la obra que se está ejecutando en la zona sur de la ciudad. Es una obra que cumple con los estudios informativos aprobados y no interfiere para nada con el soterramiento. Es una obra que se está desarrollando con normalidad, que está entrando ya por la zona sur de la ciudad y que llegará hasta el edificio de Carrechiquilla y hasta ahí es donde se van a poner esas chapas, que sirven para evitar accidentes que puedan sufrir los viandantes o los vehículos por los trabajos que se desarrollen en las vías», indicó la alcaldesa, Miriam Andrés.