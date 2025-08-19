El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Pantallas instaladas junto a la vía en la zona de la avenida de Madrid. Manuel Brágimo
Palencia

El Ayuntamiento reitera su negativa a que se coloquen pantallas acústicas en las vías

Recuerda que en la última reunión mantenida hace unos meses en Madrid, Adif se comprometió a no instalarlas

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 19 de agosto 2025, 17:55

El Ayuntamiento de Palencia ha solicitado una reunión «urgente» con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ante el inicio de la colocación de pantallas acústicas en la zona sur de la ciudad, en el barrio de la avenida de Madrid.

En la última reunión mantenida hace unos meses entre ambas administraciones en Madrid, «Adif se comprometió a no instalarlas por la oposición del Consistorio capitalino», recuerda el Ayuntamiento de Palencia.

Así, ante estos hechos, desde el Ayuntamiento de Palencia se estudiarán «todas las vías jurídicas posibles para que no se instalen las pantallas acústicas». Por el momento, la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés ya ha solicitado a su presidente, Luis Pedro Marco, su paralización.

