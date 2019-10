Dos academias de chino diversifican la oferta de idiomas de la capital palentina

Lo que el amor ha unido no lo separan 10.000 kilómetros

Detrás de la apertura de la Academia de Chino Tian Tian hay una historia de amor que no entiende de distancias. El matricero de Renault Ángel Martín viajó por motivos laborales en 2014 a Guangzhou, una ciudad al sur de China. Allí conoció a Mengzi Yu, una mujer china con la que ahora, cinco años después de aquel viaje, ha abierto una academia de chino en Palencia. «Estuve durante un tiempo yendo tres o cuatro veces al año, tuvimos una niña, me pedí una excedencia en el trabajo y me fui a vivir allí un año. Después decidimos venir para acá con la niña y aquí estamos, buscándonos la vida con una academia», relata Ángel.

La academia Tian Tian lleva abierta en la calle La Puebla desde el 16 de septiembre y entre esas cuatro paredes se fundamentan los sueños de Mengzi Yu, que reconoce que su vida en Palencia no tiene nada que ver con la que llevaba en su país. «Guangzhou es muy diferente a esto. Aquí se vive muy lento. Allí cada día hay que trabajar mucho, pero aquí el ritmo es menor. Mi vida allí era el trabajo y aquí tengo más cosas», asegura Mengzi Yu en un castellano entendible pero mejorable, que espera ir puliendo poco a poco, mientras se habitúa a la vida palentina.

Lo que el amor unió en 2014 no lo han separado 10.000 kilómetros y esta pareja que surgió en China trata de ganarse la vida en Palencia, donde Mengzi Yu se dedica a una profesión que poco o nada tiene que ver con las labores de compra y venta internacionales que realizaba en su país de origen. «Lo que hago ahora es muy diferente a lo que hacía antes, pero me gusta vivir en Palencia y lo que hago aquí», explica Mengzi Yu, que es una emprendedora con un perfil exótico.