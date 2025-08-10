Gente de 10

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un termómetro marca 40 grados en Valladolid. R. Jiménez
«Pensemos en todas las personas que siguen trabajando con demasiado calor, gente que no presume de títulos inexistentes, gente que conoce y practica bien su oficio»

Ricardo Rivero Ortega

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:55

Ayer sábado fue el plenilunio de agosto. No habrá otra luna llena hasta septiembre, cuando regresemos a nuestros menesteres profesionales tras las vacaciones. Hoy, día ... diez, pensemos en todas las personas que siguen trabajando con demasiado calor, gente que no presume de títulos inexistentes, gente que conoce y practica bien su oficio, gente que merece un 10.

