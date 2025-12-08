Eurovisión 68

Una de mis primeras impresiones de España, viajando por la Península a principios de los 80, fue la tendencia de algunos españoles a contarme la ... historia de Eurovisión de 1968. No todos, pero los suficientes para notarlo. Empezaban con el obligatorio «Gibraltar es español.» y «La Thatcher es una facha.» (llegué poco después de la guerra de las Malvinas). Luego, con evidente orgullo, y en un castellano simple para entenderlo bien, dijeron algo así: «Eurovision. La canción 'Congratulations'. Cliff Richards. ¡Number two! 'La la la'. Massiel. ¡España! ¡Número uno!» Contesté con «Congratulations» para complacerles, incluso que me dejó perplejo la importancia que daban al asunto. De la musica del 68, si recuerdo 'Congratulations', fue un éxito de pop, pero me impactó más el 'White Album' de los Beatles o 'Their Satanic Majesties Request' de los Rolling Stones. Lamento decirlo, pero no había oído a Massiel antes de venir a Spain.

La verdad es que, en Inglaterra, Eurovisión nunca ha sido considerado un barómetro de la buena música si no una medida del estado actual de la política del continente, además de una forma para los países con menos influencias para decir ¡Miradnos! ¡Aquí estamos! Viéndolo en el pub, siempre se oyen risas cuando Grecia da 0 puntos al representante turco y Turquía hace lo mismo con su homólogo griego. Es una forma para que cada país exprese su odio mutuo por el otro.

Todavía recuerdo las carcajadas de hace casi dos décadas, en 2008. ¿Les suena la canción 'Believe', del ruso Dima Bilàn? ¿No? Por supuesto que no, es para olvidar. Sin embargo, ganó el festival, con la ayuda de un soborno del acomplejado Putin, o, por lo menos, eso es lo que muchos sospechaban. Aquel año, en que el ejército británico estaba hasta el cuello en Afganistán e Iraq, el representante del Reino Unido fue el que una vez más saco menos puntos, tan pocos como Alemania, con quien tuvo que compartir el último puesto. Qué indignidad. No consolaban ni los cinco Grammy's que ganó Amy Winehouse con su álbum 'Back to Black'.

En los últimos tiempos, desde el 2000 como mínimo, Eurovisión se ha convertido en una gran excusa de la comunidad gay para montar una fiesta. Mira la cantidad de ellos expresando su decepción en la tele, el jueves pasado, al oír las noticias del boicot español. Espero que les consuele que hoy día España es una superpotencia musical. Según la BBC, el mejor LP de 2025, no solo en el Reino Unido, sino en el mundo mundial, es 'LUX' de Rosalía.