Melody, representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza. Reuters
Tras el brexit

Eurovisión 68

«Eurovisión nunca ha sido considerado un barómetro de la buena música si no una medida del estado actual de la política del continente»

Mick Benoit

Mick Benoit

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:12

Una de mis primeras impresiones de España, viajando por la Península a principios de los 80, fue la tendencia de algunos españoles a contarme la ... historia de Eurovisión de 1968. No todos, pero los suficientes para notarlo. Empezaban con el obligatorio «Gibraltar es español.» y «La Thatcher es una facha.» (llegué poco después de la guerra de las Malvinas). Luego, con evidente orgullo, y en un castellano simple para entenderlo bien, dijeron algo así: «Eurovision. La canción 'Congratulations'. Cliff Richards. ¡Number two! 'La la la'. Massiel. ¡España! ¡Número uno!» Contesté con «Congratulations» para complacerles, incluso que me dejó perplejo la importancia que daban al asunto. De la musica del 68, si recuerdo 'Congratulations', fue un éxito de pop, pero me impactó más el 'White Album' de los Beatles o 'Their Satanic Majesties Request' de los Rolling Stones. Lamento decirlo, pero no había oído a Massiel antes de venir a Spain.

