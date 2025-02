Dígalo en español, por favor

Comenta Compartir

Es irónico ver en la tele a personas que se consideran a sí mismos defensores de la patria de sus respectivos países, como Santiago Abascal ... o Jean-Marie Le Pen, anunciar su patriotismo en el idioma de su enemigo histórico. ¿Patriotas? No, «patriots» que tienen un mensaje: «Make Europe Great Again». Da igual qué dice porque dudo mucho que lo entendería gente como mis amigos Miguel, Marcos y Toñi, porque ellos son españoles y no hablan inglés. Me extraña que no usen la inteligencia artificial para hacer traducciones simultáneas. Así, el holandés, Geert Wilders, por ejemplo, (todos los holandeses hablan inglés muy bien) podría decir algo en la lengua de Francis Drake y el almirante Nelson, y, a la vez que lo dice, Abascal podría oír «haz Europa grande una vez más» con la voz de Francisco Franco, y Le Pen «rendre ã l'Europe sa grandeur» con la de Charles de Gaulle. ¿O prefieren oírlo en «english» porque suena más exótico por ser incomprensible? En la política de hoy día, nada me sorprende, a pesar de existir cosas que no comprendo.

¿Qué es eso de ser grande «una vez más»? ¿Estamos peor de lo que estábamos en el pasado? Tengo la suerte de tener una memoria selectiva y así solo recuerdo los acontecimientos buenos, pero, si pienso un poco, me doy cuenta que no todo era mejor que en el presente. De hecho, creo que era bastante peor. Los abuelos no se bañaban, la ropa siempre apestaba de tabaco, y no había la televisión. ¿La actualidad es peor que eso, de verdad? Noticias relacionadas Tras el Brexit Mick Benoit Un nazi es un nazi Mick Benoit La trata de esclavos Y más, ¿Por qué los europeos insisten en copiar a los americanos? ¿Qué tipo de patria es esa? «Make Europe Great Again» (MEGA) es una pobre imitación del lema «Make América Great Again» (MAGA) de Donald Trump, emperador de Trumpton (antes conocido como los Estados Unidos). Habrían podido inventar su propio «logo», algo como Regreso a la Edad Dorada (RED) o una cosa así. O quizás no porque RED significa rojo en inglés y es posible que algunos podrían pensar que son hinchas del Liverpool. Personalmente, eso no me ofende porque yo, sí, soy hincha de «los rojos» (hablo de «football»). Tampoco me ofende que insistan en usar estas palabras de guiris que son más típicas de piratas porque, como he dicho en otras ocasiones, mi propio padre era considerado una especie de corsario canadiense por los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, cosa que me da orgullo. Pero, en nombre de la mayoría de la buena gente de este país, que hablan solo en «cristiano», por favor, dilo en español.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Santiago Abascal