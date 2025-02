Un nazi es un nazi

El Oeste no ha tardado nada en criticar a la inteligencia artificial china, DeepSeek. Los expertos dicen que si se le pregunta sobre lo que pasó en la plaza Tiananmen en 1989, intenta cambiar de tema, respondiendo por qué no hablamos de algo menos polémico, ... como las matemáticas. No quiere decir nada de las protestas de estudiantes a favor de la democracia que terminaron con la sangrienta intervención del ejército rojo que dejó centenares de muertos. Ay, los chinos, como son. Malos, malos, malos, al contrario de los occidentales, que somos los buenos.

En Europa, y también en los EE UU, somos amantes de la verdad debido a que en nuestros países no hay censura y tenemos libertad de expresión. De hecho, tenemos tanta libertad de expresión que hoy día, en las redes sociales de multimillonarios de la categoría de Elon Musk y Mark Zuckerberg, podemos elegir la verdad a nuestra medida. Por ejemplo, si eres un racista rubio, como el delincuente Donald, y no te gusta que Texas esté en el golfo de México, di que está en el golfo de América. Ya verás, tus mejores amigos más recientes, los «tekbros», enseguida cambiaran el nombre en sus plataformas online, como estuviésemos viviendo una versión light de la distópica novela 1984. También, si pareces ser un nazi, como el mismísimo Elon Musk, y te fastidia que te llamen nazi, simplemente porque haces el saludo nazi en mítines políticos y apoyas al partido xenófobo Alternative für Deutschland, ponte en tu propia red social, X, y miente descaradamente. Se llama hacer luz de gas. Di que no, que no eres un nazi, y que «estas comparaciones con Hitler son muy cansinas».

Yo nunca diría que Musk es como Hitler. No, es mucho más parecido a Herman Goring, un nazi bajo la influencia de la cocaína. No hace falta que el sudafricano nos recuerde que la líder actual de la ultra derecha alemana, Alice Weidal, es lesbiana, como si eso significase que en realidad es una liberal descafeinada y no representa ningún peligro. Ernst Rohm, el líder de las camisas marrones del Tercer Reich, era homosexual. ¿Y qué? ¿Eso le hizo pacifista?

Cuando Hitler llegó al poder, no dijo que fuese a construir campos de exterminio para asesinar a todos los judíos, a pesar de que ese era su sueño. No, empezó por deshumanizarles, describiéndoles como «alimañas» que «infestaban» a la sociedad. Estas son las mismas palabras que está usando Trump para describir a sus «enemigos», es decir, a cualquiera que esté en su contra.