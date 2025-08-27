El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los incendios más virulentos declarados este verano en España Europa Press

«El bosque que tiene valor no arde» y genera riqueza

«La gestión forestal inteligente y sostenible no implica una tala indiscriminada, sino un cuidado responsable que beneficia a todos»

José Manuel Cabrero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:59

Hay un viejo dicho en el mundo forestal que afirma que «el bosque que tiene valor no arde». La actual ola de incendios en España, ... que ha arrasado más de 400.000 hectáreas en 2025, tiene su origen en múltiples factores. Por un lado, el factor humano, ya que el 96% de los fuegos son provocados por la actividad del hombre, a menudo por negligencia o accidente. Por otro, las condiciones climáticas extremas, como las olas de calor, la sequía prolongada y los fuertes vientos, que crearon, por desgracia, el escenario perfecto para una propagación descontrolada.

