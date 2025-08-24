El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La localidad de Palacios de Jamuz, afectada por el fuego, a vista de dron. Nacho Doce-Reuters

Lo que arde

«El fuego arrasa el pasado, la memoria, pero también el presente y el futuro»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:20

Lo que arde es el pasado. La memoria arraigada en los adobes de las casas, esos cascotes de barro y paja que un día transportó ... la carruna para que una pareja comenzara a construir su vida. Su casa. Su hogar. Carruna de la que tiraban los familiares y amigos, cada uno con su carro, el día convenido, sin más interés que ayudar como a ellos les ayudaron. Casas con gallinero, quizá, con corral, con un una portalada, una cuadra, una tenada. Casas con remiendos aquí y allá que luego se fortificaron con el dinero que llegó de fuera, cuando él, o ella, o los dos, emigraron a Francia, a Alemania, mientras los hijos se quedaban al cuidado de los abuelos, mientras los padres se morían a tanta distancia que el dolor llegaba en diferido. Casas en las que se escribía con una caligrafía a veces diabólica y una ortografía de escuelita básica porque había que trabajar antes de ser adultos. Casas en las que a los hijos se les exhortaba a estudiar para que no tuvieran que irse a servir o a deslomarse al sol. Para que tuvieran una vida mejor. Casas sin estudios que alumbraron licenciados universitarios, el orgullo de la familia.

