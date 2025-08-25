El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zona quemada en las proximidades de Mantinos, en Palencia. El Norte
Vidas breves

Monte de todos, fuego de nadie

«Hace falta dinero, si se hace en serio. Y eso significa elegir dónde se gastan los recursos, que son limitados. No hay chisteras con palomas en el dinero público»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:17

Más de una vez mi padre miraba a la falda de la Mujer Muerta y comentaba: «esa ladera la pusimos nosotros». «Nosotros» era la gente ... con la que había trabajado en Icona, en esos años en los que se forestaron miles de hectáreas. Como en otros muchos lugares de la meseta, en Segovia predominaron los pinos, porque tenían buen aprovechamiento, y además agarraban en las tierras más pobres. Durante muchos años sobre su mesa de trabajo estaban las hojas de registro, que rellenaba con un lápiz bien afilado con las indicaciones que le daban los ingenieros: Villacastín, x pinos; Gomezserracín, x pinos… Los plantones concedidos se repartían desde el vivero a los municipios, donde los recogían cuadrillas formadas por hombres en busca de jornal, a los que solo se les pedía fuerza y un azadón. En esos años se creó una nueva superficie verde, casi un monocultivo, que necesitaba clareos para que no compitieran unos ejemplares con otros. Ya jubilado, no perdió esa mirada crítica sobre los árboles: unos porque estaban apiñados, otros porque se ponían en tierras escuálidas. Siempre la misma frase: «como arda ahí, arde todo».

