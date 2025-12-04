El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luces navideñas en la madrileña Puerta del Sol. EFE

Todos 'gaiteros'

A la última ·

El país ha enloquecido con las luces de Navidad. Las guirnaldas festivas se han convertido en uno de los pocos temas neutros del panorama social y cultural

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:15

Comenta

El país ha enloquecido con las luces de Navidad. Las guirnaldas festivas se han convertido en uno de los pocos temas neutros del panorama social ... y cultural. En España, por ahora, los conos, cortinas, estalactitas y mangueras refulgentes de Pascua son universales y no tienen adscripción política. El pasado fin de semana, mareas humanas llenaron las calles de pueblos y ciudades para bajar a las plazas mayores, donde, a la de tres, se encendieron millones, billones, trillones de bombillas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  2. 2

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  3. 3 Hallan uno de los coches en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  5. 5 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid
  6. 6

    «A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»
  7. 7 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  8. 8

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  9. 9

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  10. 10 José Luis Cienfuegos será despedido esta tarde en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Todos 'gaiteros'

Todos &#039;gaiteros&#039;