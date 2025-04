Los libros y la meteorología

Comenta Compartir

Toca hablar de libros. ¿Dónde pueden encontrar buenos libros sobre tiempo y clima en la ciudad de Valladolid? Mi librería de siempre, la que frecuento ... desde que iba a la universidad, es Maxtor. Pronto se me quedaron pequeñas las de la infancia, Javier, en General Shelly; y Sauce, en Celtas Cortos, donde compré ese primer libro de informática que tal útil me resultó cuando empecé con esto del tiempo, el clima, la física y los satélites. Maxtor tiene la ventaja de que una parte es de saldo y a veces encuentras libros viejos e interesantes, de esos de hacerse un fondo de armario, a un precio razonable. Y, además, en la parte de novedades, Maxi y Carlos hacen una buena criba de las andanadas de libros que llegan de las distribuidoras. No olvidemos que en España se publican unos 300 libros al día. Sí, al día.

Margen tiene, quizá, la mejor selección de libros técnicos actuales. No sólo por variedad, sino también por calidad. Tienen buen ojo eligiendo y su fondo es consistente. Es una librería grande y se lo puede permitir. Su sección de libros de ciencia, abajo a la izquierda, es digna de una ciudad como Valladolid y permite encontrar no sólo las obras fundamentales de cada campo, sino también las novedades con las que las editoriales solventes sostienen sus catálogos. En Oletum son amables, y cuando saqué mi segunda novela acogieron su presentación. También tienen libros de clima. Enfrente, Sandoval tiene algunos libros de ciencia, aunque está más centrada en otras cosas. Un poco más adelante está Clares. Es muy pequeñita, pero tiene meteorología. En las papelerías de siempre —como en Mary Tere donde compré mis primeros Rotring— suelen tener algunos libros de divulgación, esa línea editorial que a los mayores nos recuerda aquello que estudiamos en primaria y secundaria, pero que hemos olvidado. Esos libros también ayudan a las nuevas generaciones a interesarse por la ciencia, que es lo consiguieron con algunos de nosotros. Los libros más técnicos, de nivel universitario, son más difíciles de conseguir. Está Moira y hace diez años ya nació Libros y Libros, de segunda mano. A Pie de Letra cerró. Una pena. Estuve con Enrique en la caseta de la feria de libro hace unos años. En El Árbol de las Letras tratan el género. Luego está la Casa del Libro. Este es, naturalmente, un pequeño homenaje a las librerías de mi ciudad. Pero ahora, ¿qué libros elegir? El otro día me escribió José Miguel Viñas para decirme que le había gustado mucho un artículo que publiqué sobre el léxico meteorológico del español, y así supe que pronto sacará una nueva edición de su diccionario de términos meteorológicos en el que se recogerán algunos de los términos del castellano tradicional que he intentado rescatar del olvido. Excelente. Los libros de mi colega Javier Martín Vide son buenos y muy didácticos. Y podría seguir con la lista de propios y extraños, de amigos y conocidos, pero lo mejor es ir a una librería y ojear los volúmenes, que es una de las grandes ventajas de estos comercios: entrar, ir a la sección de ciencia, buscar los libros de meteorología o de clima, echarles un vistazo y quedarse con el que más se adecúe al nivel buscado o al formato que uno prefiera para su biblioteca particular o para un regalo.

