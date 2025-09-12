El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Crónicas del manicomio

Masas virtuales

Las multitudes más peligrosas ya no se agrupan en fiestas y celebraciones presenciales, sino que lo hacen en las pantallas bajo el dictado apabullante de los algoritmos y de quienes los manejan ocultamente

Fernando Colina

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:37

El feo asunto de las masas, que preocupó sobremanera a los intelectuales europeos a principios del pasado siglo –Ortega, Freud, Reich, Canetti–, hoy vuelve con ... otra estampa pero anunciando un mismo riesgo: el contumaz fascismo. Cien años después, las mismas características del hombre-masa que condujeron al totalitarismo, se reproducen en el seno de las redes digitales, donde más que la verdad cuenta el número de seguidores y la consecución de resultados virales. Las multitudes más peligrosas ya no se agrupan en fiestas y celebraciones presenciales, sino que lo hacen en las pantallas bajo el dictado apabullante de los algoritmos y de quienes los manejan ocultamente, pues no hace falta ser muy paranoico para sentirse manipulado por fondos, mercados e inversores despiadados.

