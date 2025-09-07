El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El Norte
El espigón de Recoletos

La temida 'rentrée' o el síndrome posvacacional

«Algunos, en el medio siglo, hemos logrado al fin esquivarla para siempre»

David Felipe Arranz

David Felipe Arranz

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:42

Las noches de verano son como grandes y tranquilos oasis que comunican una sensación de fiesta, de existencia iluminada, algo alegre y melancólica a la ... vez. Es cuando uno tiene más tiempo para pensar, como si un retazo de la infancia feliz hubiese llegado navegando hasta el momento presente, arrastrado por el sentido común hasta la costa de los deseos. En junio o en julio había acabado el curso en un punto muerto, embotado, y lo veíamos con esa distancia con que se ven los peligros pasados y ya superados. El estío estaba allí como la promesa de una vida plena que se va a cumplir. Las grandes avenidas de la ciudad, ya deshabitadas, habían claudicado de su tormento y con la desolada evidencia que deja el estrés y el infarto, se asaban a fuego lento como un inmenso desengaño de asfalto y cristal, como una urbe balanceada en su propio ocaso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  3. 3 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  8. 8

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  9. 9 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje
  10. 10

    Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La temida 'rentrée' o el síndrome posvacacional

La temida &#039;rentrée&#039; o el síndrome posvacacional