El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Casa Ferrer, guitarrería más antigua de España. Jorge Pastor
El espigón de Recoletos

Vicente Coves o la guitarra española

«Cuando Vicente Coves dice 'guitarra' está diciendo algo muy serio, que es exactamente lo que sus maestros entendían por tal»

David Felipe Arranz

David Felipe Arranz

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:45

Se ha celebrado la IX Edición del Granada Guitar Festival, dedicada al maestro guitarrero Antonio Marín, que dirige el músico y apasionado de la cultura ... Vicente Coves. Allí se ha dado cita la flor y nata de la guitarra española –Alejandro Hurtado, Irina Kulikova o Daniel Casares–, tan regocijante, dulce, lenitiva, ingenua, telúrica, esencial, dramática... y mucho más apreciada fuera que dentro. La clave de su posible olvido hoy es la desmemoria de un país entero, que abraza los horrísonos ritmos foráneos –y otros demonios–, los poderes inarmónicos de la antimúsica instalada por doquier. Porque la reducción de nuestra guitarra al territorio melómano y su destierro de lo popular –nadie escucha ya a Granados, Tárrega, Rodrigo, Segovia, Yepes…– es muy grave: nuestro instrumento es al bienestar del país lo que el reguetón a la depresión y neurosis colectiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  4. 4

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  5. 5

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  6. 6 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado
  7. 7

    Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular
  8. 8

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  9. 9

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vicente Coves o la guitarra española

Vicente Coves o la guitarra española